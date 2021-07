Ab morgen gelten wieder leicht verschärfte Regeln

Corona-Maßnahmen: Region erlässt Allgemeinverfügung

Hannover (os). Die Region hat am Dienstagabend mit einer Allgemeinverfügung offiziell festgestellt, dass der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner drei Tage in Folge über 10,0 lag, bis Redaktionsschluss zuletzt bei 12,2. Damit treten ab Donnerstag einige Verschärfungen gegenüber den zuletzt stark gelockerten Maßnahmen in Kraft. Der komplette Wortlaut findet sich unter www.bekanntmachungen.region-hannover.de/Allgemeinverfügungen-zu-Corona/ im Internet.

Da für das Stadtgebiet der Inzidenzwert der Region maßgeblich ist, gelten die leicht verschärften Regeln auch im Neustädter Land. Hier lagen die Werte am Dienstag bei einer Inzidenz von 4,4. Zudem gibt es aktuell zwei als infiziert geltende Menschen sowie 1.493 direkt Betroffene seit Beginn der Pandemie.

Die wichtigsten, ab Donnerstag geltenden Regeln zeigt die grafische Übersicht, die unter https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorsichtige-schritte-zur-lockerung-200245.html auch direkt zu finden ist.

Ausgabe-Nr. 1166 vom 17.07.2021