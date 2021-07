Sonntag Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche

Terminbuchung unbedingt erforderlich

Neustadt/Hannover (r/dgs). Unter dem Motto „Erst impfen, dann die Ferien genießen“ hat die Landesregierung eine Sonderaktion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren am letzten Sonntag vor den Sommerferien gestartet. Das Impfzentrum in Hannover nimmt daran teil. Dafür werden durch das Land 1.170 zusätzliche Impfdosen BioNTech ausgeliefert. Diese Sonderimpfaktion läuft nur am kommenden Sonntag, 18. Juli. Die Zweitimpfung wäre am 29. August.

Wer eine Impfung für sein Kind haben möchte, muss dafür verbindlich einen Termin buchen. Das geht ausschließlich telefonisch über die Impf-Hotline des Landes Niedersachsen unter 0800 99 88 665. Eine Teilnahme ist nur mit der Terminbuchung vorab möglich. Auf Weisung des zuständigen Ministeriums ist es notwendig, dass zu impfende minderjährige Personen ab zwölf Jahren von Erziehungsberechtigten zur Impfung begleitet werden.

Parallel findet am Sonntag - wie vergangene Woche auch - das „Impfen ohne Termin statt“. Hier kommen die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson zum Einsatz. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beide Aktionen getrennt voneinander zu sehen sind und die Voraussetzungen unterschiedlich sind.

