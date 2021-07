Abgeordnete freuen sich über Finanzspritze für Eilveser Ganztagsausbau

Umfangreiche Sanierung an Dächern und Decken geplant

Die Grundschule Eilvese soll mit einem hohen Anteil von Fördermitteln des Landes saniert werden.

Eilvese (os). Von der „Landes-Richtlinie für Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ profitiert auch die örtliche Schule. Unter anderem für die energetische Sanierung der Dachfläche, die Sanierung der Decken und den Einbau einer Akkustikdecke mit Beleuchtung werden nun 59.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Darüber freuen sich nicht nur die Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) und Sebastian Lechner (CDU), sondern auch die Bundestagsabgeordnete Caren Marks. „Kinder sind unsere Zukunft und die Kinderbetreuung ist eine wichtige Säule für Familien auch hier im Neustädter Land. Die Förderung für Modernisierung und Sanierungen aus dieser Richtlinie unterstützt den Standard in der Ganztagsbetreuung. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber verbessern kontinuierlich und Schritt für Schritt. Ich freue mich, dass die Grundschule Eilvese hier notwendige Mittel für Baumaßnahmen erhält.“, so Osigus. Die Maßnahmen sind auf 79.000 Euro veranschlagt. „Damit trägt das Land Niedersachsen den Löwenanteil der Modernisierungsmaßnahmen am Grundschulstandort Eilvese“, kommentiert Lechner die Zuwendung und freut sich, dass die Stadt Neustadt als Schulträger von der Fördermöglichkeit Gebrauch gemacht hat.

Im Landeshaushalt stehen für den beschleunigten Ganztagsausbau an Grundschulen insgesamt mehr als 70 Millionen Euro zur Verfügung. Neben Bau-, Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen wie in Eilvese sind die Mittel auch für Investitionen in bessere Aufenthaltsbereiche, Küchen- und Sanitärräume, aber auch zur Anschaffung von Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten einsetzbar.

Caren Marks betont die Bedeutung dieser Investitionshilfen: „Unsere Schulen müssen mit zielgerichteten Investitionen zukunftsfest gemacht werden, daher unterstützt der Bund Länder und Kommunen mit erheblichen Mitteln. Schön, dass auch die Eilveser Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Lehrkräfte davon profitieren“.

