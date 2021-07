3,42 Promille: Autofahrerin überfährt Leitpfosten

Himmelreich (os). Der starke Alkoholgeruch in der Atemluft einer 51-jährigen BMW-Fahrerin ließ für Polizeibeamte kaum einen Zweifel, warum die Frau am frühen Samstagnachmittag mehrere Leitpfosten an der Nienburger Straße zwischen Neustadt und Himmelreich touchiert oder überfahren hatte. Nachdem sie den kleinen Ort erreicht hatte, stoppte sie den Wagen. Zeugen hinderten die Frau daran, wieder loszufahren.

Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,42 Promille. Der Führerschein wurde umgehend beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet. Die Schadenshöhe wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Kurz vor Mitternacht zum Sonntag kontrollierte eine Streifenbesatzung auf der Bundesstraße 6 einen Skodafahrer, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen war. Auch der 34-jährige Fahrer roch nach Alkohol, eine Schnelltest ergab bei ihm 2,39 Promille. Blutprobe und Führerschein-Beschlagnahmung waren auch für ihn die unmittelbaren Folgen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1166 vom 17.07.2021