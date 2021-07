„PKW-Aufbruch“ durch Eigentümer

Neustadt (os). Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte am vergangenen Samstag gegen 6.30 Uhr, wie sich eine Person in der Nicolaitorstraße an einem abgestellten Wagen zu schaffen machte. Da diese Person dann noch die Beifahrerscheibe des Fahrzeuges einschlug, nahm der Zeuge ein Einbruch sicher an.

Die sofort hinzu gezogenen Beamten des nahen Neustädter Kommissariates stellten dann fest, dass es sich um den Eigentümer des Autos handelte. Er hatte seinen Fahrzeugschlüssel im Inneren vergessen, ein Zweitschlüssel war nicht zur Hand und das Einschlagen der Scheibe anscheinend die einzige Möglichkeit gewesen wieder an den Fahrzeugschlüssel zu kommen.

Ausgabe-Nr. 1166 vom 17.07.2021