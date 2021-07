Dritter Einsatz für Karin in Averhoy

Averhoy (os). Vom heutigen Montag an steht der Blitzeranhänger der Stadtverwaltung zum zweiten Mal an der Landesstraße 193 innerhalb der Ortsdurchfahrt. Der Standort hält seit dem ersten Einsatz - und damals noch erlaubten 30 Stundenkilometern - den bisherigen Rekord von mehr als 1.100 Verstößen innerhalb einer Woche. Nach einer Fahrbahnsanierung ist dort nun die normale Ortsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt.

Weiter geht es in den für das "Karin" genannte Messgerät ab dem 16. Juli in Amedorf, danach steht mit Bevensen ab dem 21. Juli eine weitere Premiere an. Vom 26. Juli steht "Karin" dann - wiederum erstmals - in Lutter.

