SPD kritisiert Wahlkampf im Kundenmagazin

Aufsichtsratsposten ausgenutzt? Lechner kontert: „Harte Bandagen“

Harald baumann (li.) kritisiert die Nutzung von Aufsichtsrtasposten durch Sebastian Lechner und Willi Ostermann.

Neustadt (os). Als unfaire „Werbung auf Kosten der Stadtwerkekunden“ für die Spitzenkandidaten bezeichnet SPD-Fraktionschef Harald Baumann Interviews mit den beiden Aufsichtsratsvorsitzenden Willi Ostermann (UWG) und Sebastian Lechner (CDU). Vor allem Ostermann lasse kaum eine Möglichkeit aus, seinen Aufsichtsratsposten als Plattform für öffentliche und mediale Auftritte zu nutzen, schob Baumann im Gespräch mit der NZ nach. „Uns drängt sich so kurz vor der Kommunalwahl 2021 der Verdacht auf, dass mit dieser öffentlichen Darstellung Wahlwerbung auf Kosten der Steuer- und Gebührenzahler gemacht wird“, hatte der Sozialdemokrat schon vorab in einer Pressemitteilung formuliert.

In der jüngsten Ausgabe des Stadtwerke-Kundenmagazins „Idee“ sind Interviews mit den drei Aufsichtsratsvorsitzenden Willi Ostermann, Sebastian Lechner und Bürgermeister Dominic Herbst zum Ausbau des Glasfasernetzes und zur Umstellung auf Ökostrom zu lesen.

„Die Selbstdarstellung, zumindest der beiden Spitzenkandidaten der CDU und UWG, ist politisch fragwürdig und unmoralisch“, so Baumann. „Die Aufsichtsräte der Ideenstadtwerke bestehen nicht nur aus ihren Vorsitzenden sondern agieren als Gremium. Die Vertretung in der Öffentlichkeit ist unserer Meinung nach Sache des Geschäftsführers, in guten wie in schlechten Zeiten.“ Vergangene Aufsichtsräte hätten auch in diesem Sinne gehandelt.

Als „völligen Quatsch“ bezeichnet Lechner die Vorwürfe. „Wir haben darauf keinen Einfluss genommen“, stellt er fest. Das Interview sei bereits im Mai erfolgt, die Kommunalwahl nach den Sommerferien terminiert. „Die SPD legt für einen Kommunalwahlkampf auf jeden Fall harte Bandagen an“, kontert er. Die Stadtwerke seien auf ihn und Ostermann zugekommen. In der Tat ist festzustellen, dass das kommunale Unternehmen - anders als früher - seit einiger Zeit regelmäßige die Aufsichtsratschefs bei öffentlichkeitswirksamer Darstellung einbindet. „Für mich ist das hochgespielt“, sagt Willi Ostermann. Er habe nicht mal alle möglichen Termine wahrgenommen.

Die SPD hat den Vorgang zwischenzeitlich an die Kommunalaufsicht zur Prüfung geleitet. Wie das Ergebnis aussieht, mag Baumann noch nicht vorhersagen, schätzt die Chancen auf 50:50, dass das Verhalten kritisiert wird. Der Prüfung sieht Lechner nach eigenen Worten „gelassen“ entgegen. „Wir warten das Ergebnis ab“, sagt dagegen Ostermann ohne weitere Wertung.

