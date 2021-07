Freier Eintritt in alle Bäder für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Sporthallen bleiben offen - Gewerbegebiet-Erweiterung beschlossen

Neu ernannt oder im Amt bestätigt: Peer Henrik Wesemann (v.li.) bleibt Ortsbrandmeister in Schneeren, Alexander Depping behält diese Aufgabe in Büren. Bianca Henze ist Metels neue Ortsbrandmeisterin, Mario Wenzel ebenfalls neu als ihr Stellvertreter. Stefan Thies bleibt Feuerwehrchef in Wulfelade und Frederick Köhnsen ist neuer stellvertretender Ortsbrandmeister in Stöckendrebber. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Dringliche Anträge gab es im Rat am vergangenen Donnerstag nicht nur zu Raumluftanlagen (siehe Seite 1), sondern auch zu weiteren Themen. So möchte die Mehrheitsgruppe aus CDU, Grüne/Linke und UWG, dass die Verwaltung schnell Förderanträge zum EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ stellen soll. Das fand ebenso breite Zustimmung wie der Mehrheitsgruppenantrag, auf freien Eintritt in alle Bäder im Stadtgebiet in den Sommerferien für alle unter 18 Jahre. Der Bürgermeister soll das „unbürokratisch ermöglichen“, so die Forderung. Die wurde auf Wunsch der SPD noch um die Förderung von Schwimmkurs-Angeboten in allen Bädern erweitert.

Ein Vorstoß von UWG-Ratsherr Günter Hahn fand spontanen Zuspruch bei der Verwaltung. Hahn hatte in Anlehnung an den freien Bäder-Eintritt gefordert, als Ausgleich für viele, durch Corona ausgefallene Sportstunden, in den Sommerferien die städtischen Sporthallen nicht wie üblich zu schließen. Die Verwaltung stimmte direkt zu, ausgenommen sind Schließungen für bauliche Maßnahmen oder Grundreinigungen.

Viele Punkte gingen im Rat ohne Diskussion durch. So auch die Ernennung von sechs Ortsbrandmeistern und Stellvertretern. Auch die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost, von zahlreichen Kaufwilligen dringend erwartet, hat nun einen gültigen Bebauungsplan. Der Verkauf der Grundstücke könnte laut Verwaltung im Herbst starten, vorher sind noch archäologische Voruntersuchungen und Vermessungen nötig. FDP-Ratsherr Thomas Iseke hätte das verpflichtende Bauherren-Seminar für Käufer lieber gestrichen, ebenso den städtischen Erschließungskostenzuschuss von 260.000 Euro. Beides ist laut Fachbereichsleiterin Annette Plein aber durch bestehende Ratsbeschlüsse aufgenommen worden. Durch den Zuschuss sinkt der Preis pro Quadratmeter von 88,50 Euro auf 85 Euro - mehr als in Nachbarkommunen. Laut Wirtschaftsförderer Uwe Hemens punkte Neustadt aber mit Glasfaseranschlüssen.

Viele weitere der 30 Tagesordnungspunkte fanden im Schnelldurchgang Zustimmung, unter anderem Bebauungspläne für den Bereich Bonifatiusstraße in Poggenhagen und „Vor dem Linnenbalken“ in Hagen. Mehrkosten hatte der Rat für die Teilsanierung der Sporthalle Hagen und den Neubau der Kita Auenland in der Kernstadt zu bestätigen.

Um ein Raumprogramm für die KGS durch ein externes Büro erarbeiten zu lassen, bewilligten die Politiker 100.000 Euro. Die Schule bekommt für den zusätzlichen Jahrgang nach den Containern einen sogenannten SEK II-Campus, Synergien mit dem soll die Aufstellung bereits berücksichtigen.

Eine Ausfallbürgschaft für die Klax-Kita am Klinikum wurde ebenfalls beschlossen - allerdings nur wegen zeitlicher Dringlichkeit. Dadurch wird das Risiko beim Bau minimiert und ein niedrigerer Mietzins möglich. Bei Insolvenz der Betreiber-Gesellschaft würde die Stadt Personal und Räume übernehmen, um die benötigte Kita weiterzuführen. Der lange Zeitraum von 20 Jahren hatte Magdalena Itrich (UWG) zunächst Bedenken bereitet.

