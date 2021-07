Begegnungsstätte Silberkamp öffnet ab August „Stück für Stück“

Neue Leitung tritt am 1. September ihren Dienst an

Schon ab August sollen sich wieder einzelne Gruppen in der Begegnungsstätte Silberkamp treffen können. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Begegnungsstätte Silbernkamp hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, insbesondere für Senioren. Hier finden Spielenachmittage und Vortragsabende, Computer- oder Kreativkurse statt, man trifft sich zur Gymnastik oder einfach zum Klönen. Schon seit Monaten allerdings mussten alle Angebote coronabedingt eingestellt werden. Warum die Begegnungsstätte allerdings - trotz aller Lockerungen - noch immer nicht für die Gruppen geöffnet ist, trifft auf Unverständnis.

„Wir arbeiten an einer Lösung“, erklärt dazu auf Nachfrage Jörg Engmann, Geschäftsführer des zuständigen Diakonieverbandes Hannover Land. Derzeit seien die Räumlichkeiten mit dem Projekt „LernRäume“ belegt, das Schüler, die durch den coronabedingten Unterrichtsausfall Lerndefizite haben, fördern will. „Diesem Projekt haben wir erst einmal Vorrang gegeben“, so Engmann.

Im August aber soll die Begegnungsstätte „Stück für Stück“ wieder geöffnet werden. „Wir werden mit den einzelnen Gruppen Kontakt aufnehmen“, kündigt Engmann an. Dabei soll auch festgestellt werden, wie der Bedarf ist. Manche Gruppen hätten sich über ein Jahr nicht getroffen.

Ab September soll in der Begegnungsstätte dann wieder der „Normalbetrieb“ laufen, so der Geschäftsführer. Er ist froh, dass der personelle Wechsel an der Spitze schnell gelöst werden konnte und ab 1. September eine neue hauptamtliche Kraft die Leitung der Einrichtung übernimmt. Wie berichtet, wechseln die beiden bisherigen Mitarbeiterinnen, Annette Holaschke und Janet Breier, in die Kirchenkreis-Sozialarbeit.

