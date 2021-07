Alleinerziehend: Krankenschwester droht bald Obdachlosigkeit

Neuer Job in Neustadt, aber keine Wohnung zu bekommen

Krankenschwester Doreen Scheunemann sucht dringend eine Wohnung für sich und ihre beiden Kinder. Sonst hat sie zwar einen Job in Neustadt, aber keine Bleibe. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Ziehen sie dann allein mit ihren Kindern ein?“, klingt es Doreen Scheunemann aus dem Hörer entgegen. Auf ihr „Ja“ wird knapp entgegnet, dann sei sie nicht die richtige Mieterin - und einfach aufgelegt. Solche und ähnliche Erfahrungen hat die Krankenschwester in den vergangenen Monaten mehrfach gemacht. „Meistens wird man noch ein wenig hingehalten, dann kommt doch die Absage“, berichtet sie. Sie hat sogar schon negative Bescheide von Vermietern erhalten, die ihre Wohnung anschließend direkt weiter inserieren.

Ihre letzte Beziehung ist zerbrochen, nun möchte die Mutter eines 17-jährigen Sohnes und einer 13 Jahre alten Tochter zurück in die Heimat. Ab dem 1. August ist sie im Klinikum Neustadt beschäftigt und sucht eine Dreizimmerwohnung. „Ein viertes Zimmer habe ich mir bereits abgeschminkt“, sagt die 40-Jährige. Es gibt zwar solche Wohnungen, allerdings nicht in ihrem Budget - oder eben nicht für Alleinerziehende. Mehr als 20 Anläufe in Kernstadt und Dörfern hat Scheunemann in den vergangenen zweieinhalb Monaten genommen, immer mit dem selben Ergebnis. Weil ihre Mutter in Neustadt lebt, möchte sie gern langfristig hier bleiben. In deren kleiner Wohnung würde die dreiköpfige Familie im äußersten Notfall auch unterkommen, bei einem Dreischicht-Job aber eine echte Herausforderung. Findet sich nur eine kleine Wohnung, würde sich die Familie auch trennen, der Sohn in ein Zimmer bei seiner Oma ziehen. „Er möchte aber eigentlich gern bei mir bleiben.“

Die aktuelle Wohnung in Achim wird zum 1. August von Nachmietern übernommen. „Ich hätte nicht gedacht, dass in fast drei Monaten nichts Neues zu finden ist“, sagt die Krankenschwester. Sie hofft weiter, durchstöbert die Neustädter Zeitung und die gängigen Immobilienportale. Sollte jemand noch eine Wohnung haben, können Angebote an redaktion@neustedter-zeitung gerichtet werden. Wir geben sie gern weiter.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1165 vom 10.07.2021