Sonderaktion: Vektorimpfstoff gibt es zwei Wochenenden ohne Termin

Mit Warteizeiten im Impfzentrum ist dabei zu rechnen

Hannover (r/os). Im Gemeinsamen Impfzentrum von Landeshauptstadt und Region Hannover sind an den kommenden zwei Wochenende Impfungen auch ohne Termin möglich. Diese Möglichkeit besteht nur für Impfungen mit den Vakzinen AstraZeneca oder Johnson & Johnson.

Das Angebot kann am Sonnabend, 10. Juli, und Sonntag, 11. Juli, sowie am 17. und 18. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. Personen, die das Impfangebot ohne Anmeldung wahrnehmen möchten, müssen das achtzehnte Lebensjahr vollendet und dürfen noch keine Erstimpfung erhalten haben.

Zur Impfung sind ein gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild und sofern vorhanden ein Impfpass mitzubringen. Der reguläre Anmeldebereich in der Halle 26 des Messegeländes ist dafür zu nutzen.

Bei diesem Impfangebot ohne Termin kann es zu Wartezeiten kommen, da vor Ort eine Registrierung mit den persönlichen Daten erforderlich ist. Desverweist die Region auch auf die weiterhin bestehende reguläre Möglichkeit der Online-Terminbuchung über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter www.impfportal-niedersachsen.de zu den zuvor genannten Terminen.

