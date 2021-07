An Karin wird jetzt auch ausgebildet

Testaufbau in der kommenden Woche

Neustadt (os). Seit Montag steht Blitzeranhänger "Karin" bereits an der Königsberger Straße. Erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer. Wer schneller fährt, erkennt das an einem roten Blitz. Zeitweise findet dort noch der praktische Ausbildungsteil für städtische Mitarbeiter statt, die Karin bedienen lernen.

In der vergangenen Woche gab es zwei neue Standorte. Zuerst machte das semistationäre Messgerät zum ersten Mal in Helstorf Station. An knapp drei Tagen wurden 65 Verstöße registriert - bei überaus guter Sichtbarkeit. Der schnellste Autofahrer war mit Tempo 83 innerorts an der Bushaltestelle vorbeigefahren.

Beim nachfolgenden Stopp in Basse rückte der bisherige Standort nur auf die andere Seite der Kurve. Bei gleichbleibender Anzahl passierender Fahrzeuge - jeweils rund 7.500 im Messzeitraum - wurden mit 207 deutlich mehr Verstöße festgestellt als bei ersten Mal.

In der kommenden Woche wechselt "Karin" nach Averhoy. Vorher testet die Stadtverwaltung aber noch einen Standort an der Leinstraße. Selbst wenn es dort versuchsweise blitzt, folgen keine "kostspieligen Fotos" per Post, da die Versuchsblitze nicht immer am erlaubten Tempo ausgerichtet sind.

