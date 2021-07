B 6: Unfallopfer prügeln auf Verursacher ein

Zwei LKW und Limousine kollidieren an Ampel

Beim Versuch an einem stehenden LKW vorbei zu kommen, löste der Fahrer eines Sattelschleppers einen Unfall aus ...

- und fuhr selbst auf den stehenden Autotransporter auf. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Schneeren (os). Für drei rumänische Staatsbürger, die am Montagnachmittag Opfer eines Verkehrsunfalls wurden, wird der Vorgang noch weitergehende Folgen haben. Die Polizei ermittelt gegen die 18, 20 und 21 Jahre alten Männer, weil sie mit dem Unfallverursacher in Streit gerieten und dann auch auf ihn einprügelten.

Gegen 14.15 Uhr hatte ein 36-jähriger Kraftfahrer aus Russland seinen Autotransporter an der roten Ampel auf der B 6 an der Abzweigung nach Schneeren - Fahrtrichtung Neustadt - gestoppt. Als das Gespann nicht wieder starten konnte, wollte ein nachfolgender, 42 Jahre alter Trucker aus Brandenburg, der ebenfalls schon gehalten hatte, an dem Hindernis vorbeiziehen. Dabei übersah er offensichtlich die Mercedes-Limousine mit den drei Rumänen an Bord. Der 18-jährige Fahrer versuchte dem Sattelzug auszuweichen, dabei prallte der Mercedes nach links in die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn - und in den stehenden Autotransporter. Der Verursacher selbst hatte das Ausscheren noch abbrechen wollen und fuhr dabei auf den Autotransporter auf.

Die drei Insassen der Limousine wurden leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt. Nachdem die Bundesstraße zunächst rund eine Stunde in Richtung Neustadt voll gesperrt war, konnte die Feuerwehr Eilvese die Fahrbahn räumen. Dann lief der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbei. Erst kurz vor 17 Uhr war die Richtungsfahrbahn wieder komplett frei.

Die beiden LKW-Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 55.000 Euro.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1165 vom 10.07.2021