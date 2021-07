Blitzeinschlag, Torfbrand und Heuballen in Flammen

Arbeitsreiches Wochenende für freiwillige Feuerwehren

Feuerwehrleute bekämpften den Brand an einem Stalldach nach einem Blitzeinschlag von Innen, Außen und auch von der Drehleiter aus. Fotos: Seitz



Dank Wasser an Bord der Fahrzeuge konnten Feuerwehren in Hagen brennende Heuballen in der Gemarkung schnell löschen. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Otternhagen/Neustadt/Hagen (os). Ehrenamtliche Brandschützer aus zahlreichen Neustädter Feuerwehren waren am Wochenende gleich mehrfach gefragt.

Den größten Einsatz verursachte ein Blitzeinschlag an einem Stallgebäude an der Otternhagener Straße am Sonntag gegen 18.20 Uhr. Auf dem Reiterhof schlug der Blitz in den Giebel eines Pferdestalls ein und setzte einen Dachbalken in Flammen. Bewohner und Pferdebesitzer konnten fünf Tiere schnell aus dem Stall und in Sicherheit bringen. „Auf dem Boden unter dem Dach befand sich zum Glück kein Heu oder Stroh, das hätte entflammt werden können“, so Feuerwehrsprecher Dennis Hausmann. Ein Trupp unter Atemschutz, der über eine Leiter auf den Boden gelangt war, konnte den Dachbalken zügig löschen. Parallel wurde von außen gekühlt. Von der Drehleiter aus wurde das Dach geöffnet und per Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert.

Unter der Leitung von Otternhagens Ortsbrandmeister Sascha Schneider waren 72 Kräfte der Ortsfeuerwehren Otternhagen, Metel, Scharrel und Neustadt sowie der Hygeineeinheit aus Basse und der IuK-Einheit der Feuerwehr gut eine Stunde im Einsatz, dazu Rettungsdienst und Polizei. Die Ortsdurchfahrt Otternhagen war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.

Gleich zwei Mal musste die Kernstadtfeuerwehr zum ASB-Torfwerk ausrücken. Am Samstagabend gab es gegen 22.10 Uhr den ersten Alarm wegen Rauchentwicklung aus einer Torfmiete. Drei Fahrzeuge und 13 Einsatzkräfte bekämpften die Brandherd unter Leitung von Benjamin Grigat. Wenige Stunden später rückten neun Brandschützer erneut aus. Gegen 9.25 Uhr am Sonntagmorgen qualmte die selbe Torfmiete erneut. Einsatzleiter Alexander Mädge ließ den ASB-Moormeister alarmieren, der mit einem Bagger die Torfmiete auseinander zog. Parallel wurde das Brandgut mit zwei C-Strahlrohren und Einsatz von Netzmittel abgelöscht. „Torfbrände breiten sich nicht nur oberflächlich aus, sondern fressen sich auch unterirdisch durch den Torf. Um ein tieferes Eindringen des Löschwassers zu erreichen wird Netzmittel zugemischt um die Oberflächenspannung herabzusetzen“, so Feuerwehrsprecher Florian Hake.

Bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurden brennende Heuballen in der Gemarkung Hagen „Im Bruch“ gemeldet. Rund 50 Einsatzkräfte aus Hagen, Nöpke und Mariensee löschten die Flammen schnell. Für die benötigten 4.000 Liter Löschwasser konnte Einsatzleiter Nico Könecke auf die Wasservorräte der Einsatzfahrzeuge zurückgreifen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1165 vom 10.07.2021