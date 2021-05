Radfahrer haben erstmals Vorrang: Neue Klimaschutzmanagerin eröffnet Querung

An der Westseite des Bahnhofs müssen Autofahrer abbremsen

Linn Schröder (v. li.), Sebastian Fleischer und Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil warten an der Querung, während Bürgermeister Dominic Herbst diese schon befährt. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Noch reagieren Autofahrer an der neuen Querung als Erweiterung der Verbindung vom „Mies-van-der-Rohe-Weg“ und „An der Eisenbahn“ unsicher und halten auch bei keinem Verkehrsaufkommen provisorisch. Verdenken kann man es ihnen wohl nicht, handelt es sich hierbei doch um eine Neuerung im Stadtgebiet: „Wir haben hier das erste Mal eine Überquerung, wo der Fahrradfahrer den Vorrang hat“, erklärt Sebastian Fleischer vom Fachdienst Tiefbau.

Es handelt sich um die erste große Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept, das die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr erarbeitet hat. Bei einem Bürgerworkshop kurz vor der Pandemie hatten viele Radfahrer sich an der Stelle, die nun rot aufgepflastert wurde, eine Querung gewünscht. Die Nutzung der Strecke hinterließ auch schon vor den Arbeiten ihre Spuren - es hatte sich ein Trampelpfad gebildet.

„Das ist aber nur der Anstoß, bei der Brücke am Möbellager geht es weiter“, unterstreicht Bürgermeister Dominic Herbst. Auch, wenn ein Vorrang für Radfahrer noch ungewohnt sei, wolle die Stadt das Konzept damit erstmals sichtbar machen. „Viele Maßnahmen kann man mit einer kleinen Markierung lösen“, ergänzt Fleischer und verweist auf rote Markierungen an Ampelkreuzungen. Aber im innerstädtischen Radverkehrskonzept gibt es auch größere Problemzonen wie Landwehr und Herzog-Erich-Allee, wo die Verwaltung auf die Zusammenarbeit mit der Region angewisen ist - diese sei aber glücklicherweise zuletzt enger geworden.

Doch auch ohne diese beiden Straßen ist noch viel zu tun. „Auf 55 Kilometern Radwegenetz haben wir etwa 100 Abschnitte gefunden, auf denen etwas zu tun ist“, berichtet Linn Schröder vom hannoverschen Büro Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV). Davon seien rund 20 Kilometer aber auch zu diesem Zeitpunkt schon gut befahrbar - vor allem Straßen mit Tempo 30 sind gemeint.

Wendy Pfeil ist Klimaschutzmanagerin

Die Einweihung der Querung an der Westseite des Bahnhofs war gleichzeitig auch der erste öffentliche Auftritt der neuen Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil. Ihr Aufgabenfeld bezieht sich jedoch nicht nur auf den Radverkehr. An ihrem ersten Tag im April wurde die 25-Jährige damit konfrontiert. „Das Büro war voll mit Kartons“, so Pfeil. „Der Haufen wird nicht kleiner.“

Ihre neue Position war lange nicht besetzt, weil diese gestrichen und nun auf Initiative der Ratsmehrheit wieder eingeführt wurde. Pfeil viel trotz hoher Bewerberzahl durch ihre Erfahrung in einem hannoverschen Planungsbüro auf. „Sie kann das Thema außerdem gut in die Menge tragen“, ist der Bürgermeister überzeugt. Die Managerin widmet sich nun jedoch primär dem Stadtradeln im Juni. Diese Gemeinschaftsaktion folgt auch ihrem Motto: „Niemand kann alles, aber jeder kann etwas.“ -tma-

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1156 vom 08.05.2021