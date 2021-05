Land fördert Waldbühnen-Ausbau mit 80.000 Euro - Arbeiten starten

Wissenschaftsminister Björn Thümler übergibt Bescheid selbst

Minister Björn Thümler (li.) überreicht den Förderbescheid an den Waldbühnen-Vorsitzenden Ralf Frank. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Otternhagen (os). Drei Landtagsabgeordnete hätten sich bei ihm für das Projekt stark gemacht, berichtete Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU). Durch die Fürsprache seines Parteifreundes Sebastian Lechner, der SPD-Abgeordneten Wiebke Osigus sowie des FDP-Landtagsfraktionschefs Stefan Birkner, der auch im Otternhagener Ortsrat sitzt, schaffte es der geplante Hallenbau an der Waldbühne Otternhagen nach einer ersten Absage doch noch in die Förderung - über die sogenannte „Ewigkeitsliste“ wie der Minister verriet, nachdem ein erster Fördertopf deutlich überzeichnet war.

Thümlers Besuch war eigentlich auf der Waldbühne eingeplant, angesichts von Sturm und Regen aber kurzfristig in den Ratssaal verlegt worden. Thümler lobte die Arbeit der Waldbühne ebenso wie der Freilichtbühnen in Niedersachsen allgemein als „herausragend“. Durch sie werde „von Spielfreude getrieben“ eine breite Palette an Kultur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geboten - und das im Ehrenamt. „Wenn es wieder geht, komme ich gern wieder, dann auf die Waldbühne“, versprach der Politiker.

Deren Vorsitzender Ralf Frank skizzierte noch einmal die Odyssee der Waldbühnen-Requisiten, nachdem sie für den Hortausbau vom Schul-Dachboden weichen mussten. Einer etwas undichten Scheune folgte eine zu kostspielige Lösung. Mit dem Hallenanbau bekommen die Laienschauspieler und das Team um sie herum nun einen ortsnahen, stabilen Raum, der auch für weitere Vorhaben genutzt werden kann. Möglich machte das auch die Spende der Halle selbst durch Unternehmer Egbert von Bestenbostel. Der Otternhagener benötigt die Bauteile wegen einer Erweiterung seiner Firma nicht mehr. „Ohne diese Spende wäre das Projekt sehr viel teurer geworden“, sagte Waldbühnen-Projektleiter Franz-Josef Kaup mit Dank an den Spender. Weiteres Lob verteilte er an das Ministerium für die Betreuung dort sowie an die Stadtverwaltung. „Ich lobe die Verwaltung nicht immer, aber hier lief alles sehr unkompliziert.“

Das freute auch Bürgermeister Dominic Herbst, der versprach, das Engagement der Waldbühne weiter zu fördern. „Gut, dass wir gleich drei Abgeordnete im Landtag haben, die sich für das Projekt eingesetzt haben“, ging sein Dank auch an Osigus, Birkner und Lechner sowie alle anderen Beteiligten.

Corona bremst Baubeginn

Die Pandemie hat auch den Baubeginn auf der Waldbühne verzögert. Weil Mitarbeiter der beauftragten Firma sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt hatten, musste der Beginn der Arbeiten verschoben werden. Jetzt sollen sie aber starten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1156 vom 08.05.2021