Bibergeburt live erlebt

Holger Machulla gelingen seltene Fotos

Mutter und Nachwuchs in der Bodenmulde, in der sie entdeckt wurden. Foto: Machulla

Nach kurzer Zeit zeigte sich das zuerst feuchte Fell schon richtig flauschig. Foto: Machulla vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (os). Eigentlich bringen Biber ihren Nachwuchs in einem "Kessel" geannten Bau innerhalb ihres Dammes zur Welt. Aus unbekanntem Grund war das nun im Bereich Bordenau anders - und das bescherte dem Angelvereinsvorsitzenden und Biberbauftragten Holger Machulla seltene Fotos.

Ein Jäger hatte ihn am Mittwoch angerufen und von einem toten Biber berichtet. Er traf sich mit dem Mann vor Ort, zusammen konnten sie dann feststellen, dass das Tier zwar eine deutliche Schramme auf dem Rücken hatte, aber atmete. "Normalerweise erholen sich die Nager von so etwas innerhalb weniger Tage", so Machulla. Also ließen die beiden das Tier in Ruhe. Wenig später erhielt er einen weiteren Hinweis zum selben Ort. "Ich habe noch gesagt, da war ich gerade", erinnert sich der Neustädter, "dann sagte mein Bekannter etwas von Jungtier." Der Anglerchef fuhr sofort wieder los, bis zu seiner Ankunft lagen bereits drei junge Biber in der Bodenmulde. "Dann kamen noch zwei weitere." Machulla hielt alles auf Fotos fest, verließ die Tiere dann aber alsbald.

Am nächsten Tag war die Biberin mit ihren Jungen verschwunden. Weil es rund um die Mulde keine Kampfspuren gab, hofft der Biberbaeauftragte, dass sie den Nachwuchs in ihren eigentlichen Bau bringen konnte. "Ansonsten sind die wohl Räubern zum Opfer gefallen."

Machullas Bitte: "An Gewässern möglichst Ruhe halten." Mittlerweile gibt es rund 50 Biber im Neustädter Land, hauptsächlich an der Leine, aber auch an fünf Gewässern des Angelvereins. Selbst an der Auter und der Jürse wurden bereits Spuren gefunden, auch auf einen Biber am Moorgraben gibt es Hinweise. 2008 wurde der erste Biber im Stadtgebiet registriert, "das ist eine gute Vermehrungsrate", so Machulla. Neben natürlichem Nachwuchs steigt die Zahl aber auch durch Auswilderungen. "Manchmal ruft mich die Tierärztliche Hochschule an, wenn sie genesene Tiere haben", sagt er.

Wer Biber sichtet, egal ob lebendig oder tot, darf das gern an Machulla melden, am besten per Mail an vorsitzender@asv-neustadt.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021