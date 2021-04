Yoga und Osteopathie - mit neuem Dreamteam zur Selbstheilung

Neues Buch von Friederike Reumann erschienen - 5 Exemplare zu gewinnen

Neustadt (os). Friederike Reumann ist Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Osteopathin mit eigener Praxis und Yogastudio - und leidet als solche eigentlich nicht an fehlender Auslastung. Trotzdem schreibt die Neustädterin zusätzlich noch fleißig Bücher, im vergangenen Monat ist bereits ihr drittes erschienen. Nach dem letzten Gesundheits-Ratgeber „Hör auf dein Bauchgefühl“ folgt ein 192-seitiges Werk mit ähnlicher Stoßrichtung: In „Selbstheilung mit Yoga und Osteopathie“ verbindet Reumann Erfahrungen aus dem täglichen Praxisalltag zu einer Handreichung mit Übungen, die Heilungsprozesse durch externe Behandlung mit eigenem Einsatz vertiefen können. „Ich gebe meinen Patienten gern ‚ne Übung mit auf den Weg“, sagt die Therapeutin. Sie hat erkannt, dass symptombezogene Übungen aus der Physiotherapie nicht ausreichen, um ihre Patienten langfristig zu motivieren. Aus diesem Grund hat sie Yoga und Osteopathie zu einem individuellen Übungsprogramm vereint. „Diese Kombination bietet eine motivierende Alltagsanleitung, um gängige Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Stress oder schlechten Schlaf eigenverantwortlich zu lindern sowie Körper und Geist in eine harmonische Einheit zu lenken“, heißt es in der Verlagsankündigung. Yoga soll manuelle Behandlungsimpulse durch Meditationstechniken, die den Geist beruhigen und die Körperwahrnehmung schulen, unterstützen. Mit zahlreichen Bildern inklusive übersichtlicher Ausführungsbeschreibungen macht das Buch die Umsetzung in die Tat leichter.

Die Autorin zeigt in vier Schritten, wie mit Yoga der Regenerations- und Heilungsprozess angestoßen und bei welchen Haltungen der passende osteopathische Impuls gesetzt wird. Mehr Infos zum Buch sowie eine Leseprobe finden sich unter www.m-vg.de/riva/shop/article/20637-selbstheilung-mit-yoga-und-osteopathie. Reumanns neues Buch ist für 19,99 Euro im Riva-Verlag erhältlich, als eBook für vier Euro weniger.

Ihre Ausbildungen in traditioneller chinesischer Medizin nutzt die Neustädterin gerade für ein neues Buch, das neben dem alten Gesundheitswissen aus Fernost auch Yin Yoga zum Thema haben wird.

Die Neustädter Zeitung verlost fünf Exemplare von Reumanns neuem Buch. Wer gewinnen will, sendet bis 3. Mai (Eingang) eine E-Mail mit dem Stichwort „Selbstheilung“ an gewinnen@neustaedter-zeitung.de oder eine Postkarte an die NZ, Boschstraße 12, mitspielen ist auch per Facebook möglich. Wer dort mitmachen will, muss den Beitrag und die Facebook-Seite der NZ liken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinnspielnedingungen unter https://www.neustaedter-zeitung.de/artikel/12178.html

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021