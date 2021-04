Solidarische Landwirtschaft schlägt Wurzeln in einem weiterem Dorf

Zweiter Verein steht vor der Gründung - Feld ist bereits bestellt

Schneeren (tma). Neben den markanten Silos der Biogasanlage säen etwa ein dutzend Menschen Gemüse auf einem Acker aus, der durch kleine Parzellen und bunte Vogelscheuchen geprägt ist. Am Rand kümmern sich Linus und Janne sorgfältig um den Lauch. Sie sind hochkonzentriert bei der Arbeit, obwohl das Lieblingsgemüse eigentlich „Radieschen, Möhren oder Kohlrabi“ ist. „Das macht wirklich Spaß, zuhause bei uns haben wir auch Beete“, erzählt Linus, die Konzentration fällt aber nicht ganz von seinen Gesichtszügen ab.

Auch die Erwachsenen der Gruppe „Verwurzelt in Schneeren“ bemühen sich mit ähnlicher Energie auf der gemeinschaftlich gepachteten Fläche von 5.000 Quadratmetern - obwohl ihr Verein noch nicht einmal gegründet ist. „Wir haben am 6. Mai die Gründungsversammlung geplant, der Satzungsentwurf steht“, erklärt Nette Heinrich, die von Beginn an dabei ist. Bis zum Sommer möchte sie die Formalitäten regeln und Gemeinnützigkeit beantragen. Den Aufruf startete Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße auf Facebook. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Leute melden“, erzählt er noch sichtlich erstaunt.

Die Idee der solidarischen Landwirtschaft ist nicht neu, erlebt im Neustädter Land aber gerade eine Renaissance - in Eilvese gibt es ein ähnliches Projekt. Grund ist wohl auch ein simples Konzept: Für das erste Ackerjahr sollen etwa 26 Haushalte mit Ernteanteilen versorgt werden, ein Anteil soll in etwa den Gemüsebedarf von zwei Erwachsenen abdecken - das Ziel ist eine Selbstversorgung zu zwei Dritteln. Die einmalige Grundgebühr und monatliche Kosten verblassen schnell in Hinsicht auf den möglichen, aber nicht garantierten Ertrag. So könnte ein Anteil bis zu 160 Kilogramm Gemüse beinhalten, alleine 60 Kilogramm davon sind Kartoffeln. Zusätzlich sollten Mitglieder etwa 15 Arbeitsstunden im Jahr leisten, diese werden per eigens dafür entwickelter App koordiniert. „Wir werden aber niemals auf die Stunden pochen, momentan bringt sowieso jeder mehr mit“, erklärt Teamleiter Anbau und Planung, Gerrit Habl.

Der Mardorfer deutet mit großer Begeisterung zu Tabellen, auf denen das Feld in Quadranten aufgeteilt ist. Viele unterschiedliche Sorten sollen zeigen, wie auf dem Boden „so ökologisch und biologisch wie möglich“ angebaut werden kann - ein Blühstreifen um den Acker verdeutlicht das Ideal. „Es gibt viele Kniffe, die man als Normalbürger nicht kennt, deswegen gucken wir, welche Pflanzen sich gut ergänzen“, so Habl. „Und wenn bei der Ernte etwas schief geht, wissen wir, was wir falsch gemacht haben.“ Das Familienprojekt werde daher laufend um neue Ideen ergänzt. Auch Linus und Janne pflanzen die Hälfte des Lauchs experimentell mit Wolle an - „mal sehen, was besser wächst“.

