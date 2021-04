Wilhelmstein öffnet Samstag

Auch Personenschiffe fahre wieder

Der Wilhelmstein öffnet am Maifeiertag offiziell zur Saison, die Festung bleibt noch geschlossen. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf/Steinhude (os). Zum heutigen 1. Mai öffnet das Inselresort mit To-Go-Angeboten, die Personenschifffahrt nimmt den Betrieb auf - und Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) als neuer Pächter und Betreiber des Wilhelmstein verzichtet in diesem Jahr auf Anlegegebühren.

Nach Umbauten und Erneuerungen auf der Insel öffnet zunächst der Kiosk täglich von 10 bis 18 Uhr, ein Hygienekonzept wurde genehmigt. Die neuen Wirte und ihr Team haben das gastronomische Konzept neu ausgerichtet und bieten frische Salate, hausgemachte Kuchen und kleine Snacks in der Picknicktasche an. So kann sich der Gast selbst seinen Lieblingsplatz auf der Insel suchen oder wer ein Boot hat - sich einfach am Anleger festmachen und dort genießen.

Personenschiffe fahren ebenfalls ab 1. Mai zur Insel. Die Festung ist wegen der Pandemie aber nicht zu besichtigen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021