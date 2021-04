Geflügel darf ab 1. Mai wieder frei gehalten werden

Vogelgrippe: Region hebt Aufstallungspflicht auf

Hannover/Neustadt (os). Die wegen der Vogelgrippe verhängte, allgemeine Aufstallungspflicht wird zum morgigen 1. Mai in der gesamten Region Hannover aufgehoben - das teilt die Region Hannover als zuständige Veterinärbehörde mit.

Geflügelhalter sind dann nicht mehr verpflichtet, ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder überdacht in Gehegen zu halten. Mit der Aufhebung der Aufstallungspflicht reagiert die Region Hannover auf die aktuelle Risikoschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI). Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hat deutschlandweit einen Rückgang der neuen Ausbrüche und Fälle von Vogelgrippe beobachtet und somit das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags in Geflügelhaltungen und Vogelbeständen als mäßig eingestuft.

Trotz der Aufhebung der Aufstallungspflicht empfiehlt der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen, wenn möglich auch weiterhin ihr Geflügel im Stall oder in einem überdachten Gehege zu halten, um das Risiko von Einschleppung der Vogelgrippe zu reduzieren. Verpflichtend bleiben folgende Hygienemaßnahmen:

• Geflügel sind nur an Stellen zu füttern, die für Wildvögel nicht zugänglich sind,

• Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, dürfen nicht zum Tränken genutzt werden.

• Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, sind für Wildvögel unzugänglich aufzubewahren.

Außerdem müsse bei plötzlichem Auftreten von erheblichen Verlusten oder einem plötzlichen starken Rückgang der Legeleistung oder auch bei Gewichtszunahme auch immer das Vorliegen von Vogelgrippe über den Tierärzte ausgeschlossen werden.

Betroffen von der Aufstallungspflicht waren seit dem 24. März rund 2.400 Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 500.000 Tieren, zahlreiche davon im Neustädter Land.

Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021