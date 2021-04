Weitere mobile Testangebote in Dörfern

Montag Start in zwei Etappen

Poggenhagen/Hagen (os). Der Probelauf in Mandelsloh vergangene Woche war erfolgreich, nun bauen Stadt, Wirtschaftsförderung und der Anbieter „Das Testzentrum“ ihr Angebot kostenloser Bürgertests in den Ortsteilen weiter aus. Ab Montag, 3. Mai, macht die mobile Teststation von 8 bis 13 Uhr in Poggenhagen Stattion, anschließend von 14 bis 19 Uhr in Hagen.

An der Bäckerei „Am Schiffgraben“/Ecke B442 sind die Tester in Poggenhagen zu finden, auf dem Parkplatz neben der Kirche, an der Straße „Im Wiesengrund“ können sich Menschen in Hagen kostenlos testen zu lassen.

„Sollten die Angebote gut angenommen werden, können wir diese Zeitfenster in Poggenhagen und Hagen auch längerfristig für kostenlose Test einplanen“, so Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Das Angebot in Mandelsloh wird ebenfalls bis auf weiteres verlängert, hier können Bürger jeweils freitags von 14 bis 19 Uhr einen kostenlosen Schnelltest machen lassen.

Wie Hemens der Neustädter Zeitung sagte, gibt es weitere Gespräche über zusätzliche Testangebote in Mardorf und Schneeren.

Über folgende Links können Termine vorab gebucht werden: Poggenhagen www.das-testzentrum.de/jetztcorona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-poggenhagen/ sowie Hagen www.das-testzentrum.de/jetzt-coronaschnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-hagen/ und Mandelsloh www.das-testzentrum.de/jetzt-coronaschnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-ortsteil-mandelsloh/. Auch spontane Besuche sind aber möglich.

