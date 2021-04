Deponien und Wertstoffhöfe am 1. Mai geschlossen

Grüngutabgabe ebenfalls nicht möglich

Der Wertstoffhof am Rudolf-Diesel-Ring bleibt am Samstag ebenso geschlossen wie die Grüngutannahmestellen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Durch den Feiertag am Samstag, 1. Mai, bleiben die Wertstoffhöfe und Deponien der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) geschlossen. Auch die landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen im Umland der Region Hannover - im Neustädter Land in Esperke, Mardorf, Metel, Poggenhagen, Schneeren und Wulfelade angeboten - bleiben am 1. Mai geschlossen.

Allgemeine Informationen zu den Anlieferbedingungen und Öffnungszeiten der aha-Deponien, Wertstoffhöfe und Grüngutannahmestellen gibt es unter www.aha-region.de im Internet.

Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021