Karin wechselt an die L 360

Vom heutigen Mittwoch an steht "Karin" wieder in Schneeren. Foto: Seitz (Archiv)

Schneeren (os). Von heute an steht der Blitzeranhänger der Stadtverwaltung an der Landesstraße 360 in der Ortsdurchfahrt. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer. In dem kurzen Stück des Ortes, der wenige hundert Meter nach dem eigentlich Ortskern noch einmal beginnt, wird häufig schneller als erlaubt gefahren. Weil ein Verstoß innerorts begangen würde, sind mögliche Strafen empfindlicher.

Der nächste Standort wird eine weitere Premiere für das auf den Namen "Karin" getaufte Gerät. Vom 3. Mai an steht es an der Nöpker Straße ebenfalls innerorts im Verlauf der Kreisstraße 301, die nach Wenden führt.

Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021