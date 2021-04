Weitere Verspätung am Bahnhof: Aufzug steht zusätzlichen Monat still

Ursprünglich sollten die Arbeiten im Januar enden

Auf dem Gleis ist immer noch ein Hinweis zum Beginn der Arbeiten vom Juli 2020 zu sehen. Dort ist noch der Januar als Termin der Inbetriebnahme angegeben.

Neustadt (tma). Es ist nunmehr schon die zweite Verzögerung der Arbeiten am Fahrstuhl des Bahnhofs und nur ein weiterer Zeitraum über viele Jahre, an dem die Anlage unbenutzbar ist.

Begonnen hat die Erneuerung im Juli vergangenen Jahres, wieder in Betrieb gehen sollte der Aufzug dann im Januar. Aufgrund von Planänderungen der Bahn kam es zu einer Verschiebung auf Anfang April. Nach der Entfernung der Holzverkleidungen schien die Vorrichtung dann auch kurzzeitig zu funktionieren. „Der ist kurz Probe gelaufen, jetzt steht der Aufzug aber wieder“, berichtet NZ-Leser Bernd Riemenschneider. Als Pendler müsse er nun selbst seinen E-Roller weiter die Treppen hinuntertragen, jedoch tun ihm vor allem Frauen mit Kinderwagen und Senioren leid. „Nochmal vier Wochen sind nicht nachvollziehbar.“

Die Bahn begründet die Verzögerung mit einer fehlendeninternen sowie TÜV-Abnahme. „Es hat ein Probebetrieb und die interne Abnahme des Aufzugslieferanten stattgefunden. In der Zeit ist der Aufzug mehrfach gefahren, was den Eindruck entstehen lassen könnte, dass dieser bereits in Betrieb war“, erklärt eine Sprecherin. Die neue Zielvorstellung sei, dass der Aufzug zum Ende der 20. Kalenderwoche in Betrieb geht. Im System des Unternehmens ist sogar konkret Dienstag, 18. Mai, dafür angegeben.

