Was soll Pauline nur schaffen?

Graffiti-Hallenbad wird bestens genutzt

Pauline schafft das sicher, bleibt nur die Frage was? Gesehen auf dem alten Hallenbad an der Lindenstraße. Foto: Seitz

Die Außenflächen auf der Südseite wurden eine Woche nach der Freigabe bereits gut von Graffiti-Künstlern genutzt. Foto: Seitz

Auf Wänden und Fenstern gibt es schon einiges zu entdecken. Foto: Seitz

Neustadt (os). Nur eine Woche nach Freigabe des alten Hallenbades an der Lindenstraße für Graffiti-Künstler, ist ein großer Teil der gut erreichbaren Wandflächen bereits genutzt. Zahlreiche bunte Sprüh-Kunstwerke zieren Fenster und Wände, zum Teil fragt sich der Betrachter, wie die Sprayer an manche Stellen wohl herangekommen sind. Die Nutzung auf eigene Gefahr hatte die Stadtverwaltung bei der Freigabe betont.

Von eher an Schmiererei erinnernden Machwerken blieb das Gebäude zwar nicht verschont, die Mehrheit der öffentlich unbekannten Nutzer stellte aber durchweg besonderes Können an der Spraydose unter Beweis. Und das ganz vielfältig, bis hin zur Erinnerung an eine aus Neustadt verschleppte und dem Kunstwerk nach im KZ Theresienstadt ermordete jüdische Mitbürgerin.

Ein Besuch am alten Hallenbad lohnt sich damit allemal, schon weil es durchaus etwas Zeit braucht, die Kunstwerke genau zu betrachten, um manch erstaunliches Detail zu entdecken.

Ein Fragezeichen zur Bedeutung dürfte bei den meisten hinter einem Satz stehen, der sich weit oben an der Schieferverkleidung findet. "Pauline, du schaffst das!" steht in luftiger Höhe. Sie wird hoffentlich wissen, dass sie gemeint ist und was sie schaffen soll ...

