Rad- und Pedelecfahrer immer häufiger an Unfällen beteiligt

Unfallstatistik 2020: Zwei Tote und 21 Schwerverletzte

Einer der schweren Unfälle 2020: Ein Autofahrer übersieht ein mit zwei Personen besetztes, vorfahrtberechtigtes Motorrad. Die beiden Biker werden schwer verletzt. Mit der gerade begonnen Motorradsaison gilt wieder erhöhte Aufmerksamkeit für alle Beteiligten. 2020 waren bei 15 Unfällen Motorräder beteiligt, vier Fahrer/Beifahrer wurden schwer verletzt. Foto: Seitz (Archiv)

Kommissariatsleiterin Anja Beermann (re.) und Einsatzdienstleiter Alexander Benne plädieren sehr für das Tragen von Fahrradheelmen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Unfallzahlen im Stadtgebiet fielen 2020 auf ein Fünf-Jahres-Tief. Mit 967 Verkehrsunfällen ereigneten sich 42 weniger als 2019. In mehr als einem Drittel der Fälle sind Wildtiere beteiligt gewesen, das liegt laut Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne von der Polizei auch an den vielen Landes- und Kreisstraßen durch ländliches Gebiet und den mit 357 Quadratkilometern großen Zuständigkeitsbereich. Am häufigsten ist Rehwild beteiligt, aber auch Dachs, Wildschwein und Hase haben teils folgenschwere Kontakte mit Autos und Co.

In einen der beiden tödlichen Unfälle war dann auch ein Tier verwickelt. Ein Wolf hatte Anfang Juni die B 6 überquert und war mit dem Smart eines 76-Jährigen kollidiert. Der Senior starb ebenso wie der Wolf. Ein 25-Jähriger kam am 1. Dezember bei einem Baumunfall nahe Laderholz um.

Nach ausgenommen niedrigen 13 Schwerverletzten 2019 stieg deren Zahl im vergangenen Jahr auf 21. Unter denen stellen Fahrrad- und Pedelecfahrer (E-Bikes) mit acht die größte Gruppe. „Das ist auch auf die stark gestiegene Zahl der Nutzer zurückzuführen“, vermutet Benne. An 64 Unfällen waren Rad- und E-Bike-Nutzer beteiligt, bei den Leichtverletzten stieg deren Zahl auf 46. Sorgen bereitet dem Hauptkommissar zudem, dass in 82 Prozent der Unfälle mit diesen Verkehrsteilnehmern kein Helm getragen wurde. „Persönlich bin ich für eine Helmpflicht“, sagt Kommissariatsleiterin Anja Beermann, bei Erwachsenen betont sie zudem die Vorbildfunktion für Kinder.

Gegensteuern wollen die Beamten unter anderem mit Kontrollen. Geahndet werden soll sowohl das Fehlverhalten von, aber auch gegenüber Radfahrern - ob mit oder ohne elektrische Unterstützung.

Unfallfluchten sind mit 180 Taten zwar klar geringer in der Statistik vertreten als in den Vorjahren, 2020 fiel die Aufklärungsquote allerdings auch deutlich auf 32,2 Prozent (2019: 47,3 Prozent). „Den größten Anteil haben Beschädigungen auf Parkplätzen“, sagt Benne. Grundsätzlich ist die Polizei aber auf Zeugenhinweise angewiesen, um unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ahnden zu können - und damit auch die Schadensregulierung zu ermöglichen. „Wer etwas beobachtet, sollte das grundsätzlich sofort melden“, bekräftigt der Einsatzdienstleiter.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei Neustadt auch durch Corona deutlich weniger Kontrollen durchgeführt. Geahndet wurden trotzdem 261 Verstöße gegen die Gurtpflicht, 215 Tempoverstöße oder etwa 422 Verstöße von Radfahrern oder gegenüber ihnen. 52 alkoholisierten Verkehrsteilnehmern standen 66 unter Betäubungsmitteleinfluss gegenüber.

Kurse sollen vorbeugen

Sobald nach den Corona_Einschränkungen wieder möglich, sollen gezielt Pedelec-Kurse in Kooperation mit der Polizeiinspektion Garbsen für Senioren ab 60 Jahre angeboten werden. In vier Stunden wird neben Theorie auch praktisch mit dem eigenen E-Bike geübt, ein Helm ist Pflicht. Die Kurse werden kostenlos angeboten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1155 vom 01.05.2021