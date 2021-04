Neues Zentrum soll 3.000 Tests pro Woche schaffen

Rund 150 Bürger nutzen mobiles Angebot

Neustadt/Mandelsloh (os). Jetzt bringt auch die Stadtverwaltung ein Testzentrum auf den Weg: Wie berichtet entsteht es auf einem Grundstück am Kreisel Mecklenhorster Straße im Gewerbegebiet Ost, wo zuletzt ein Busunternehmen seinen Standort hatte. Das Bürgertestzentrum soll wöchentlich bis zu 3.000 kostenlose Schnelltests auf das Covid-19-Virus möglich machen. Ursprüngliche hatte die Stadtverwaltung das Zehnfache an Kapazität gemeldet. Das entspräche bei sechs Tagen pro Woche mit je zwölf Stunden allerdings unmöglichen sieben Tests in jeder Minute. Betreiber wird die Firma Arpoco, die bereits in Garbsen drei Testzentren in Betrieb hat. Tests werden aus dem Auto heraus (Drive In) angeboten. „Perspektivisch wird das Angebot auch für Passanten ohne Auto erweitert“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ausreichend Parkplätze seien vorhanden, in den Bushallen könnten alle hygienischen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

„Der Standort ist besonders attraktiv auch für das Personal der umliegenden Gewerbebetriebe“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Die Stadt übernimmt die Miete und die Nebenkosten für das Gelände. Das Testzentrum soll mindestens bis Ende Jahres betrieben werden. Die Betreiberfirma hat außerdem signalisiert, weitere Standorte bedienen zu können.

Das Testzentrum im Gewerbegebiet öffnet Anfang Mai. Termine können dann unter www.coviste.de gebucht werden, bisher erscheint der Standort jedoch noch nicht auf der Seite. Auch genaue Lösungen für An- und Abfahrt sind noch offen.

Darüber hinaus ist die Verwaltung mit weiteren Anbietern im Gespräch um nach und nach auch zusätzliche Testangebote in den Ortschaften zu etablieren. „Wir werden mobile als auch feste Standorte entwickeln“, so Herbst weiter.

Das Angebot eines mobilen Testteams haben am Freitag in Mandelsloh rund 150 Menschen genutzt, die sich in der Mehrzahl vorher angemeldet hatten. Andere nutzten die Möglichkeit spontan nach dem Einkaufen. Ortsbürgermeister Günter Hahn hatte bei der Organisation vor Ort unterstützt. Er berichtet von einem reibungslosen Ablauf. Die Resonanz ist für ihn ein klares Zeichen für den Bedarf im Norden des Stadtgebietes. „Der Bürgermeister hätte da frühzeitiger auf uns Ortsbürgermeister zukommen sollen, dann gäbe es bereits Testmöglichkeiten in den Dörfern“, ist Hahn überzeugt.

Wirtschaftsförderer Uwe Hemens wollte am Montag Gespräche mit dem mobilen Anbieter führen, der in Mandelsloh aktiv war, um noch weitere Orte und Zeiten zu ermöglichen.

