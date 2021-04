Klinikum: Mit Beweissicherung Gewaltopfern helfen

Neustadt (os). Das Klinikum bietet Betroffenen von häuslicher und sexueller Gewalt Hilfe an. Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurden 2019 etwa 115.000 Frauen und 27.000 Männer im ganzen Land Opfer von häuslicher Gewalt, von einer hohen Dunkelziffer wird ausgegangen. Opfer scheuen oft eine Anzeige. Damit Betroffene auch Jahre nach der erlebten Gewalttat noch die Möglichkeit haben, diese Entscheidung zu treffen und die Polizei oder Staatsanwaltschaft zu kontaktieren, beteiligt sich das KRH Klinikum Neustadt an dem durch die Medizinische Hochschule initiierten landesweiten Netzwerk ProBeweis.

Gewaltopfer erhalten Hilfe, indem geschultes medizinisches Fachpersonal am Klinikum die Verletzungen und andere Befunde fachkundig und gerichtsverwertbar dokumentiert und dadurch Beweise sichert. Diese werden an das MHH-Institut für Rechtsmedizin weitergeleitet und unter streng vertraulichen Auflagen archiviert. Die behandelnden und beratenden Ärztinnen aus der Zentralen Notaufnahme und der Gynäkologie unterliegen während des gesamten Prozesses der Schweigepflicht, auch den Kontakt zu einer Unterstützungsorganisation für Gewaltopfer können sie herstellen.

„Für gewöhnlich kommen Patientinnen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, zu uns in die Notaufnahme“, sagt Christoph Schaller, stellvertretender pflegerischer Leiter der Zentralen Notaufnahme. Die typischen Verletzungen sind Blutergüsse, in schwereren Fällen auch Platzwunden. „Man darf nicht vergessen, dass solche Verletzungen oft weniger bis gar nicht sichtbar sind“, betont Schaller weiter. „Manchmal reicht nach erlebter Gewalt schon der erste Schritt, nämlich, mit einer anderen Person in einem vertraulichen Rahmen über das Geschehen reden zu können“, so seine Erfahrung, zögern muss deshalb niemand, das Angebot wahrzunehmen.

Auch Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, können das Hilfsangebot in Anspruch nehmen. Sie werden auf der gynäkologischen Station behandelt. Oberärztin Lavin Mohamad sagt: „Spermien sind nur höchstens 72 Stunden nachweisbar. Wenn eine Anzeige gegen den Täter nicht gänzlich ausgeschlossen wird, ist es für die Betroffene wichtig, sich in diesem Zeitraum vertraulich an uns zu wenden, damit wir sie unterstützen und mit ProBeweis die Befunde sichern können.“

Um das Team am KRH Klinikum Neustadt fachgerecht zu schulen, bietet die MMH regelmäßige Präsenzfortbildungen an, in denen Mitarbeiterinnen lernen, worauf sie bei Untersuchungen achten müssen, um strafrechtlich verwertbares Beweismaterial sichern zu können. Zudem stellt die MHH dem Team sogenannte Notfall-Kits zur Verfügung. Das Projekt „ProBeweis“ wird gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Betroffene können sich telefonisch an die Zentrale Notaufnahme, Telefon 05032/88-1212, oder die Gynäkologische Klinik, 88-5200 wenden.

