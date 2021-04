Bewohnerin überrascht Einbrecher am Haus

Täter nach kurzer Flucht gefasst

Neustadt (os). Ein Einbrecher versuchte am Donnerstagvormittag gerade den Schließzylinder aus der Wohnungstür eines Einfamilienhauses „Am Kuhlager“ zu hebeln, als die Eigentümerin gegen 10 Uhr zufällig nach Hause kam und ihn überraschte. Der Täter, der ein Schließblech bereits hochgehebelt hatte, floh mit seinem Auto. Die Frau hatte eine gute Personenbeschreibung geliefert und konnte auch Teile des Kennzeichens nennen. So fasste eine Funkstreifenbesatzung den Verdächtigen schon nach kurzer Zeit noch in Tatortnähe an der Landwehr.

Der aus Osteuropa stammende Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Spezialisierte Beamte der Ermittlungsgruppe „Eigentum“ haben den Fall übernommen und versuchen nun zu klären, ob der Verdächtige auch für weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich ist.

