Ausgangssperre gilt in der Region ab morgen

Hoher Inzidenzwert lässt neues Gesetz gleich greifen

Neustadt (os). Das am Mittwoch im Bundestag beschlossene neue Infektionsschutzgesetz - am Donnerstag vom Bundestag bestätigt - ist zwischenzeitlich veröffentlicht worden und gilt damit ab morgen. Darauf hat Regionspräsident Hauke Jagau am heutigen Freitagnachmittag in einer Videobotschaft hingewiesen. Laut Jagau gelte damit ab dem morgigen Samstag, 22 Uhr, in der Region Hannover automatisch eine Ausgangssperre, da der Inzidenzwert über 100 liegt. Jeweils bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr ist dann der Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände nicht gestattet.

Wie Jagau betonte gibt es keine offiziellen Bescheinigungen, aber in der noch erwarteten Landesverordnung zu den Ausgangsbeschränkungen werde eine große Zahl von Ausnahmen erwartet - teils unter "oder ähnliche" zusammengefasst. Im Zweifel seien die dann zu klären, nachdem man gegebenenfalls kontrolliert wurde.

Weitere Einschränkungen folgen nach Worten des Regionspräsidenten nicht aus dem verschärften Infektionsschutzgesetz, da die Region Hannover aufgrund der hohen Inzidenzwerte bereits Hochinzidenzkommune sei.

Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021