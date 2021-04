SPD will Schnelltests für Brandschützer

Feuerwehren dürfen laut Corona-Verordnung üben - hier nicht

In schwierigen Einsatzlagen - nicht nur bei Verkehrsunfällen - brauchen Feuerwehrleute auch zur eigenen Sicherheit die Routine aus Übungsdiensten. Seit mehr als einem Jahr sind die schon wegen Corona ausgesetzt. Foto: Seitz (Archiv). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Auf eine Anfrage von Ratsherr Matthias Rabe (SPD), der auch selbst Feuerwehrmann ist, hatte es am Donnerstag vergangener Woche noch klare Einschränkungen gegeben: Selbst mit Schnelltests könnten die Feuerwehren wohl nicht wieder üben.

Ein Blick in die aktuelle Corona-Verordnung des Landes zeigt dagegen, dass die Brandschützer auch jetzt schon üben dürften. Dafür sind die Abstandsgebote ausgesetzt. Wie Feuerwehrleute berichten, fehlt nach über einem Jahr ohne Aus- und Fortbildungsbetrieb erkennbar die Routine. Seither fahren Neustadts ehrenamtliche Helfer nur Einsätze. „Auch an die neue Einsatzkleidung muss man sich erstmal gewöhnen“, sagt eine Feuerwehrfrau im Gespräch mit der NZ.

Einschränkungen bei der Ausbildung und Einsatzvorbereitung neuer Mitglieder sowie das fehlende Training nötiger Routinen sieht auch die SPD-Fraktion im Rat. Ihr Vorsitzender Harald Baumann hat deshalb einen Antrag an den Bürgermeister geschickt, in dem die Bereitstellung von Schnelltests gefordert wird. Mit denen sollen Übungsdienste wieder weitgehend sicher möglich sein. Darüber hinaus soll ein Hygienekonzept erstellt werden. „Wir gehen davon aus, dass diese Lage immer sicherheitsrelevanter wird und dadurch die FeuerwehrmitgliederInnen im Einsatz mehr als zulässig gefährdet werden“, so Baumann in der Begründung des Antrags. Das stellt nach Meinung der Sozialdemokraten irgendwann auch eine geringere Sicherheit für alle Bürger im Stadtgebiet dar.

Nach SPD-Forderung soll die Stadtverwaltung den Bedarf mit dem Stadtkommando der Feuerwehr klären und dann „eine auskömmliche Anzahl an Covid-19-Schnelltests“ beschaffen.

Erste Gespräche zwischen dem zuständigen städtischen Fachdienstleiter Christoph Richert und Stadtbrandmeister Robert Krenze ergaben aber, dass vorerst alles beim alten bleibt, also der Übungsbetrieb nicht wieder anläuft - auch nicht mit Tests. Das teilte Stadtsprecherin Nadine Schley auf Anfrage mit. „Genau wie für den Schulbetrieb oder die Arbeit der kommunalen Gremien erfordert die derzeitige Lage auch für die Freiwillige Feuerwehr, Kontakte möglichst zu vermeiden. Dies ist eine Belastung für alle Beteiligten“, so Schley. Mit Verweis auf die im Mai beginnenden Impfungen für Feuerwehrleute (siehe Artikel unten) und erwartete, sinkende Inzidenzwerte sei dann ein Wiedereinstieg in den Übungsbetrieb auch ohne Testungen möglich. Das ist der Standpunkt der Stadtverwaltung auch zum SPD-Antrag. Angepeilt würden vom Innenministerium eine Quote von 75 Prozent geimpfter Teilnehmer von Ausbildungsdiensten, um auf Tests zu verzichten. Schnelltests könnten dann jedoch nicht geimpften Personen die Teilnahme ermöglichen.

Der Stadtbrandmeister war bis Redaktionsschluss nicht für Nachfragen erreichbar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021