Bootsausbildung ohne Maske und Abstand - Retter in der Kritik

Die DLRG sorgt auch auf dem Steinhuder Meer für Sicherheit und schnelle Hilfe. Das Foto einer Bootsführerausbildung entstand vor der Corona-Pandemie.

Mardorf (os). Gleich zwei Leser der Neustädter Zeitung hatten nach dem Wochenende auf eine Veranstaltung am DLRG-Posten an der Weißen Düne hingewiesen, bei der nach ihren Aussagen mehrere Personen ohne Maske und Abstand beteiligt waren. Der Mardorfer Andreas Berendsen war zwei Mal dort vorbeigekommen, auf dem Rückweg hielt er an und fragte nach. „Sie waren sich keiner Schuld bewusst“, sagt er. „Das sah nach gemütlichem Beisammensein aus. Kein gutes Vorbild“, findet er.

Recherchen ergaben, dass dort unter Federführung des Bezirksverbandes am Samstag und Sonntag Bootsführer der Rettungsorganisation ausgebildet wurden. Bezirksleiter Jan Gundlach sagte auf NZ-Anfrage, er sei selbst nicht dabei gewesen. Auf Rückfrage hätte ihm der verantwortliche Ausbilder berichtet, dass in kleinen Gruppen ausgebildet worden sei. „Nur einmal saßen alle zusammen - beim Essen“, so Gundlach. „Alle Teilnehmer sind am Morgen negativ getestet worden“, betont der Bezirksleiter.

Den praktischen Ausbildungsteil sieht er jedoch als unausweichlich an, nachdem schon 2020 keine Schulungen stattfinden konnte. Das notwendige Personal für den Dienst sei sonst nicht zu bekommen. „Die Theorie wurde online vermittelt“, so Gundlach.

Laut der Corona-Landesverordnung sind Ausbildungen im Rettungsdienst ausdrücklich erlaubt, Hygieneregeln sind dabei aber einzuhalten. Abstandsregeln gelten im Ausbildungsbetrieb nicht wie bei den üblichen Kontaktbeschränkungen, ob das allerdings auch für das in diesem Fall genannte Essen gilt, darf als fraglich betrachtet werden.

