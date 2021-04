Neustadt ist schon ziemlich weit auf dem Weg zur „Fairtrade Town“

Quiz lockt mit fairen Produkten

Wollen „Fairtrade“ in Neustadt voranbringen: Dominic Herbst (v.li.), Stadtsprecherin Kathrin Kühling, Arend Hülsen, Jana Schadwinkel, Sebastian Neitz (Sparkasse). Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Nicht erst mit dem Ratsbeschluss vom Donnerstag vergangener Woche „Fairtrade Town“ zu werden (wir berichteten), hat das Projekt richtig Fahrt aufgenommen. Die schon aktive Steuerungsgruppe aus Verwaltung, Politik, Wirtschaftsförderung, Handel, Schulen, Glaubensgemeinschaften und Vereinen konnte bereits zahlreiche Bedingungen für das Zertifikat als erfüllt vorfinden. „Da waren die Garbsener Kollegen schon ein bisschen neidisch“, berichtet Bürgermeister Dominic Herbst, der stolz ist, „dass Neustadt sich zukünftig auch hier stärker engagieren möchte.“

Ebenfalls Bedingung: Im Bürgermeisterbüro und in Sitzungen darf es nur noch fair gehandelten Kaffee geben, ein weiteres „faires“ Produkt muss angeboten werden. Zehn Geschäfte im Stadtgebiet müssen entsprechende Produkte verkaufen. „Das ist ja der Kakao, den ich trinke“, kommentiert Herbst den Fund in einem der Präsentkörbe, die es bei einem bis 4. Juni laufenden Quiz zum Start der Aktion zu gewinnen gibt. Die Körbe kommen vom Dorfladen Mariensee, Edeka Hanekamp, Famila, Rewe Diedrichs und dem Weltladen und enthalten ausschließlich fair gehandelte Produkte. Stationiert ist das Quiz in der Sparkasse an der Marktstraße, kann aber auch online unter www.neustadt-a-rbge.de/fairtrade eingesehen werden. Lösungen müssen dann an das Bürgermeisterreferat, Nienburger Straße 31 gesendet werden.

Übererfüllt ist der Anspruch, an einer Schule müssten faire Produkte verkauft werden. „An allen vier weiterführenden Schulen ist das bereits der Fall“, sagt Arend Hülsen vom Verein „Gemeinwohlökonomie“, der ebenso wie Weltladenträgerverein „Asseitun“ am Projekt mitwirkt.

Unter den offenen Bedingungen ist derzeit noch die Gastronomie. Für das Zertifikat sind fünf Betriebe mit mindestens je zwei fairen Produkten nötig. „Wir haben die Gastronomen wegen der aktuellen Einschränkungen aber noch nicht kontaktiert“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel.

Vom 10. bis 24. September sollen „faire Wochen“ das Thema im Neustädter Land weiter vertiefen, alle zwei Jahre muss das Zertifikat ohnehin erneuert werden.

In der Region sind Hannover, Garbsen und Laatzen bereits „Fairtrade Towns“.

Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021