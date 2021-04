Wenig Wettbewerb beim Rathausbau - günstigerer Entwurf gewinnt

Bekanntmachung zu Bieteranzahl quasi nicht auffindbar

Neustadt (os). Bewandert muss man schon sein in Sachen Vergabe öffentlicher Aufträge und deren Handling, um zu wissen, wie man an Informationen zum Rathausbau in der Kernstadt kommt. Erst auf Anfrage erhielt die Neustädter Zeitung einen Link zu einem - englischsprachigen - europäischen Vergabeportal. Im hinteren Teil der etwa sechs DIN A4-Seiten umfassenden Angaben finden sich zwei Zeilen, die eine Antwort auf die Frage liefern, die die NZ schon bei der Vertragsunterzeichnung gestellt hatte: Wie viele Bieter gab es?

Mit Verweis auf zwingende Modalitäten der „Öffentlich Privaten Partnerschaft“ (ÖPP) blieb die Frage unbeantwortet, eine „öffentliche Bekanntmachung“ sollte die Antwort kurzfristig nachliefern. In knappen Worten ist sie der zitierten Internetseite zu entnehmen: „Number of tenders recieved: 2“. Auf deutsch: Es gab zwei Angebote für das Rathausvorhaben.

„Natürlich hätten wir uns als Stadt mehr Angebote gewünscht“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst, der während der Bewerbungsphase noch nicht im Amt war. Im Juni 2019 hatte die Stadt Neustadt die Ausschreibung einmal wiederholen lassen, weil nur ein Angebot eingegangen war. Ende August wurde dann mitgeteilt, dass es nun doch Wettbewerb gebe. Schon damals gab es keine Antwort auf die Frage nach der Zahl der Angebote. Nun waren es also zwei - der geringst mögliche Wettbewerb. Dabei hatte die Verwaltung vor Beginn der wiederholten Angebotsfrist noch betont, sie wünsche sich fünf bis sechs Bieter, gerne auch mehr, wie der damalige Stadtsprecher Stefan Bark der NZ gesagt hatte.

Die Geheimniskrämerei ist bei ÖPP-Projekten offensichtlich Programm. Immer wieder war betont worden, dass das Verfahren in Gefahr geriete, wenn Details vorab öffentlich bekannt werden - und angesichts des hohen Bauvolumens auch empfindliche Schadensersatzforderungen möglich seien. Die Teilnehmer des „Fach- und Sachgremiums“, das an der Auswahl beteiligt war, wurden schriftlich zum Stillschweigen verpflichtet.

Nach Informationen der Neustädter Zeitung stammte die zweite Offerte für den Rathausbau aus einer Kooperation zweier Neustädter Unternehmen, der Firmen Rahlfs und Hanebutt. „Natürlich hätten wir das gern gemacht“, sagt Dirk Wilhelm Rahlfs, der den gemeinsamen Entwurf gleich in der ersten Runde eingereicht hatte. Nach seinen Worten war das Angebot stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und bot hohe CO2-Einsparmöglichkeiten. „Es war uns bewusst, dass wir deshalb etwas kostspieliger lagen.“ Schlechte Verlierer wollen die beiden Neustädter aber nicht sein. „Der andere Entwurf war besser“, so Rahlfs.

