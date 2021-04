Karin geht in den Wochenendeinsatz in der Kernstadt

Neustadt (os). "Karin" gehört zu den städtischen "Mitarbeiterinnen", die meist rund um die Uhr und auch an Wochenenden "arbeiten". Seit dem gestrigen Donnerstag steht der städtische Geschwindigkeits-Messanhänger dafür an der Königsberger Straße. Erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer.

In Amedorf stand der Messanhänger vom 13. bis 18. April zum ersten Mal. An den sechs Tagen sind von 8.121 Verkehrsteilnehmern 597 zu schnell gefahren. Der Spitzenreiter hatte 106 Stundenkilometer auf dem Tacho - innerorts bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde.

In dieser Woche gab es in Bevensen innerorts 120 zu schnelle Autofahrer, die geblitzt wurden, „nach zwei Tagen allerdings schon 90“, so Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Das spricht aus seiner Sicht für viele, die immer auf der Strecke unterwegs sind.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021