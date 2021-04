Erstes Testangebot im Nordkreis am Freitag

Testzentrum am Bahnhof verdoppelt Kapazitäten

Neustadt/Mandelsloh (os). Einen Teil der Forderungen aus der Politik nach Testangeboten auch im ländlichen Raum haben Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung mit der Initiative für ein mobiles Testzentrum an den beiden nächsten Freitagen erfüllt.

Jeweils von 14 bis 19 Uhr wird am 23. sowie 30. April ein mobiles Testteam am Combi-Markt, Amedorfer Straße 25 bis 28, kostenlose Schnelltest anbieten. Termine können vorab online unter dem Link www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenlosercorona-schnelltest-ortsteil-mandelsloh/gebucht werden.

Sollte das Angebot gut angenommen werden, ist auch eine längerfristige Zusammenarbeit für den Standort Mandelsloh denkbar. Das Angebot von mobilen Testzentren soll zeitnah auch für weitere Ortsteile ausgebaut werden. „Wir sind da in Gesprächen und werden in Kürze weitere Pilotprojekte starten“, so Bürgermeister Dominic Herbst, der sich freut, dass es jetzt ein Testangebot vor Ort im Norden Neustadts gibt. „Mit dem Anbieter „Das Testzentrum“ konnten wir einen erfahrenen Kooperationspartner aus Hannover gewinnen, der bereits in verschiedenen Regionskommunen mobile Testungen anbietet“, ergänzt Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens.“

Unterdessen teilt Post-Apotheker Olrik Becker mit, dass die Kapazitäten in seinem Testzentrum am Bahnhof jetzt verdoppelt werden konnten und auch ab sofort in neuer Größenordnung buchbar sind. „Wir haben ja auch bisher noch spontan Menschen zum Test angenommen, jetzt sind aber auch doppelt so viele Termine buchbar“, so Becker.

