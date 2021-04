Falkenrettung: Politische Mehrheit für Änderung steht

NABU kann unterstützt werden

Neustadt (os). Die Resonanz auf die Bereitschaft des NABU-Stadtverbandes, die Rechnung für die Rettung eines Falken (wir berichteten) zu übernehmen ist riesig. Viele NZ-Leser wollen die Naturschützer dabei unterstützen und sich mit einer Spende beteiligen. In Absprache mit dem Vorsitzenden Reinhard Hoffknecht gibt es dafür nun eine Kontonummer: Unter der IBAN DE03250501802001005772 können mit dem Verwendungszweck "Falke" Überweisungen erfolgen. "Ich sage auch gleich zu, dass alle Mittel, die dazu eingehen eins zu eins für die Wildtierschutz oder -rettung verwendet werden." Unter anderem auch direkt für Falken, entsprechende Kästen werden dafür aufgestellt.

Unterdessen haben Politiker aus im Rat vertretenen Parteien auf Nachfrage der Neustädter Zeitung klar Position bezogen: Wie berichtet hatte Stefan Porscha für die CDU-Fraktion bereits einen Antrag auf Änderung der Feuerwehr-Gebührensatzung beantragt. Künftig soll darin stehen, dass „herrenlose“ Tiere - das würde Wildtiere beinhalten - von der Gebührenpflicht für die Einsatzkosten ausgenommen sind.

Die UWG, einer der Partner in der Mehrheitsgruppe ist auf jeden Fall dabei, kann sich sogar noch weitergehende Änderungen der Satzung vorstellen, wie Sprecher Willi Ostermann sagte. „Und wenn der Feuerschutz-Ausschuss nun doch nicht mehr tagen kann, sollte der Verwaltungsausschuss entscheiden. Die Klärung dieser Sache darf nicht an der Absage scheitern.“ Ostermann fragt sich zudem, warum die Verwaltung in der aktuellen Situation den Vorgang nicht ruhen lässt.

Diese Frage stellt sich auch SPD-Fraktionschef Harald Baumann. „Natürlich unterstützen wir den Antrag voll und ganz. Diese Rechnung soll nicht gezahlt werden müssen“, bekräftigt er.

„Niemand sollte mit den Kosten bestraft werden, der einem Wildtier helfen lassen will“, findet auch Thomas Iseke von der FDP, die ebenfalls für die Änderung stimmen wird.

Klare Worte auch aus der Partei von Bürgermeister Dominic Herbst, die ebenfalls zur Rats-Mehrheit gehört. „Wir finden das moralisch unmöglich“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Manfred Lindenmann.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021