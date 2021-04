Wieder kein Campieren für Neustadts Feuerwehr-Nachwuchs

Stadtzeltlager fällt nun ebenfalls Corona zum Opfer

Klein, aber fein: Im Stadtzeltlager - wie hier zuletzt in Eilvese - ist Neustadts Feuerwehrnachwuchs eine Woche unter sich.

Borstel (os). Viele Mitglieder von Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Stadtgebiet hatten sich schon auf den Termin gefreut: Vom 23. Juli bis 1. August sollte das Stadtzeltlager stattfinden. Zunächst drei Tage für die Jüngsten, dann eine Woche lang für den älteren Nachwuchs der ehrenamtlichen Brandschützer. Daraus wird nun nichts. Wie schon das Regionszeltlager im vergangenen Jahr ist das Event frühzeitig abgesagt worden.

Das Kommando der Stadtjugendfeuerwehr hatte noch einmal mit den örtlichen Ausrichtern der Feuerwehr Borstel gesprochen. „Wir wären jetzt zu einem Planungsstand gekommen, der erste Bestellungen nötig macht und damit auch den Einsatz von Geldern erfordert“, sagt Jugendfeuerwehr-Sprecherin Vanessa May. Für die endgültige Entscheidung war Mitte April als „Deadline“ gesetzt worden, jetzt musste also die Entscheidung her. „Das fällt uns wirklich sehr schwer“, sagt May, die Lage sei aber zu ungewiss.

Ob sich im zweiten Halbjahr kurzfristige Aktionen ergeben, hängt ebenfalls maßgeblich von der Pandemie-Lage ab, ist also weiter unsicher. „Wir schauen mal, ob wir uns irgendetwas Überraschendes einfallen lassen können“, sagt die Sprecherin, will aber noch nichts verraten.

Damit scheint es erst 2022 wieder ein Jugendfeuerwehr-Zeltlager geben zu können. Dann stünde das Abschnittszeltlager im Stadtgebiet Wunstorf an. Ein Jahr später wäre turnusmäßig wieder das große Zelt-Event für Feuerwehren aus der gesamten Region auf dem Plan - wie zuletzt an der KGS in Neustadt ausgerichtet. Wenn 2024 das nächste Stadtzeltlager ansteht, ist der Gastgeber noch nicht fest. „Wir hoffen natürlich, dass der Feuerwehr-Nachwuchs dann auch in Borstel zu Gast sein kann“, sagt Vanessa May.

