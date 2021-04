Helden zum Einkleben

Edeka Hanekamp und die Feuerwehr bieten Sticker-Album

Zum Verkaufsauftakt fanden sich vor dem E-Center Hanekamp gleich zahlreiche Abnehmer für das neue Sammel-Album. Foto: Seitz

Neustadt (os). „Feuerwehrmann“ ist immer noch einer der beliebtesten Berufe bei Kindern, der Berufsgruppe wird aber auch von Erwachsenen höchstes Vertrauen entgegengebracht. So erklärt sich vielleicht, wie reißenden Absatz ein Sticker-Album mit Fahrzeugen und Personal der ehrenamtlichen Retter aus den Ortsfeuerwehren Bordenau, Neustadt und Poggenhagen schon zum Verkaufsauftakt am Samstagnachmittag vor dem E-Center Hanekamp fand. Ein großes Löschfahrzeug sorgte auf dem Parkplatz für die nötige Aufmerksamkeit - mit Erfolg.

Edeka-Kaufmann Andre Hanekamp hatte die Aktion mit den Feuerwehren angeschoben. Nach einigen Monaten der Vorbereitung lag das Album nun druckfrisch vor. Wer noch zum Sammler von Gesichtern und Fahrzeugen werden will, muss sich sputen. „Etwas mehr als 80 Prozent sind schon an den ersten drei Tagen verkauft worden“, sagt Hanekamp. Weil die Aktion aber noch bis 26. Juni läuft, hat er bereits veranlasst, dass Hefte nachproduziert werden. Die sollen schon am Freitag geliefert werden. Um an die Sticker zu kommen, gibt es neben dem Starterpaket im Album kleine Tütchen mit Aufklebern im E-Center sowie im Markt an der Landwehr zu kaufen. Schnell hatte sich bereits eine Tauschbörse bei Facebook gegründet, mit der doppelte Aufkleber leichter die Besitzer wechseln können.

Unterstützt von mehreren Sponsoren entstand das Album in Zusammenarbeit mit Fotografin und Feuerwehrfrau Siri Schäfer. Sie lichtete Helfer, Fahrzeuge und Gebäude ab. So dokumentiert das Sammelalbum nicht nur wie vielfältig der Bereich Feuerwehr im Süden des Stadtgebietes ist, sondern auch wie viele Menschen sich hier in ihrer Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitbürger engagieren.

Für die drei freiwilligen Feuerwehren kommt durch die Aktion auch noch etwas in die Kasse. „Ein Teil des Gewinns wird unter uns aufgeteilt“, sagt Neustadts Feuerwehrsprecher Stefan Wolf. „Das ist auch gut so, denn durch die ausfallenden Flohmärkte und den Feuerwehrball, der schon zwei Mal nicht gefeiert werden konnte, fehlen uns natürlich Einnahmen.“ Die verwenden die Retter sonst für zusätzliche Investitionen in ihre Freizeit-Aktivität bei der Feuerwehr. Wer die Sticker der „Helden des Alltags“ sammelt, fördert sie also gleichzeitig.

