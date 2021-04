NABU übernimmt die Kosten der Falken-Rettung

Naturschützer wollen auch bei der Stadt intervenieren

So klemmte der Falke hinter der Heizung: Weil sie das Tier nicht unnötig leiden lassen wollte und ihr in der Situation nur eine Möglichkeit einfiel, hatte Tanja Richter die Feuerwehr gerufen.

Neustadt (os). „Wir finden das einfach nur furchtbar“, kommentiert der Vorsitzende des NABU-Ortsverbandes, Reinhard Hoffknecht, den abgelehnten Widerspruch der Neustädterin Tanja Richter gegen die Kostenberechnung einer Falkenrettung in ihrem Haus.

Wie die Neustädter Zeitung berichtete, hatte die Frau Feuerwehrleute zur Hilfe gerufen, als ein Turmfalke in ihrem Wohnzimmer zwischen Heizung und Fensterscheibe klemmte. Monate später dann der Schock: Die Stadtverwaltung berechnete ihr den Einsatz mit 169,75 Euro. Die Stadt wies auch gleich darauf hin, dass nach neuer Gebührenordnung sogar schon rund 650 Euro fällig geworden wären.

Der NABU-Vorstand hatte laut Hoffknecht das Thema in der NZ verfolgt und nach der Ablehnung des Widerspruchs von Tanja Richter nun per Telefonabsprache entschieden: „Wir übernehmen die komplette Rechnung.“

Zwischenzeitlich gibt es aus dem politischen Raum - wir berichteten - klare Signale, dass ein schon vorliegender Antrag auf Änderung der Gebührenordnung Zustimmung finden würde. Trotzdem setzt die Verwaltung das Verfahren bisher nicht aus.

NZ-Leserin Ruth Zander hatte sich zeitgleich mit der Idee eines Spendenkontos an die Redaktion gewendet. Per E-Mail und in den sozialen Netzwerken hatten Leser ihre Spendenbereitschaft bekundet. Groß ist auch die Empörung über das Verwaltungshandeln, aber auch dagegen, dass eine solche Satzung überhaupt beschlossen wurde. Bis auf wenige, die meinen an das Regelwerk müsse sich die Verwaltung nun auch halten, finden Nutzer teils deutliche Worte. Von „Armutszeugnis“ ist vielfach die Rede. Zudem wird mit Verweis auf den Flugsaurier-Aprilscherz der Stadtverwaltung (wir berichteten) geunkt, bald könne man vielleicht weitere ausgestorbene Wildtiere auf Brotdosen verewigen.

