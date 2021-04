Corona: Kita-Personal wird im Akkord geimpft

Augen zu und durch: Laura Müller aus der Klax Kita lässt sich ihre Corona-Schutzimpfung von Krankenschwester Manuela Gabriele Busch verabreichen. Foto: Seitz

Neustadt (os). Die Schlange der Impflinge reicht einmal durch die ganze Länge des Feuerwehrzentrums. Mit Kreidestrichen sind die Abstände auf dem Boden markiert, die es beim Warten einzuhalten gilt. Und die Schlange reißt nicht ab. Kaum sind vorn einige Mitarbeiterinnen aus Kitas im Stadtgebiet in den Impfraum gerufen worden, kommen die nächsten nach. Was am heutigen Montagvormittag begann, soll gegen 16.30 Uhr beendet sein. Dann haben rund 380 Erzieherinnen, Sozialassistenten, Küchenkräfte und andere Mitarbeiter sowie das Team des Jugendhauses ihre erste Impfung bekommen.

„Wir sind froh, dass wir jetzt endlich dran sind“, sagt Birgit Grabherr, Leiterin der Kita Regenbogenland. Aus ihrem Team sind fast alle dabei, die Impfbereitschaft ist aber auch in den anderen Einrichtungen hoch. „Wir haben rund 80 Prozent Beteiligung“, sagt Heidrun Hilbert, Arbeitsschutzfachkraft der Stadtverwaltung. Neben dem städtischen Kita-Personal waren auch die Mitarbeiter der freien Träger eingeladen.

Bis auf einen Fall wurde die Verabreichung des Vakzins von Biontech-Pfizer bis zum frühen Nachmittag von allen Geimpften gut vertragen, sagt Hilbert. Das bestätigen auch die Erzieherinnen im Reaktionsraum, in dem nach der Impfung noch einige Zeit abgewartet wird, bevor der erste Termin jeweils beendet ist.

In sechs Wochen wird es wieder voll werden im Feuerwehrzentrum, dann werden die Impflinge vermutlich wieder Schlange stehen zur „zweiten Spritze“.

