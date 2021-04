Karin ist erstmals in Bevensen im Einsatz

Bevensen (os). Wieder eine neue "Location" für kostspielige Fotos: Nach der Premiere in Amedorf vergangene Woche, steht seit dem heutigen Montagvormittag der städtische Blitzeranhänger "Karin" an der Alpestraße im Zuge der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 192. Erlaubt sind dort - wie innerorts üblich - 50 Stundenkilometer. Wer also auf teure Fotos verzichten möchte, hält sich an die Vorgabe, am besten nicht nur dort.

Schon am Freitag wechselt der Blitzer seinen Standort, dann ist "Karin" mit der Königsberger Straße wieder in Neustadt im Einsatz, erlaubt sind 30 Kilometer pro Stunde.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021