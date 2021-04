Heute ohne Anmeldung am Edeka testen

Verwaltung prüft Standorte am Balneon und bei Spedition Morig

Neustadt (os). Wer sich am heutigen Montag spontan testen lassen möchte, hat dazu von 19 bis 21.15 Uhr beim Edeka-Center Hanekamp an der Königsberger Straße die Möglichkeit. In Kooperation von Markt, DRK, Region und Stadt ist dort ein mobiles Testteam im Einsatz. Termine müssen nicht vereinbart werden, nur der Personalausweis muss mitgebracht werden. Eine Bescheinigung über das Ergebnis gibt es nicht, im Fall eines positiven Tests wird laut Stadtverwaltung aber eine PCR-Testung nachgeschoben - Gespräch über die Isolationsmodalitäten inklusive.

Trotz "intensiver Bemühungen" wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling am Freitag versicherte, hat die Verwaltung noch immer kein dauerhaftes Testangebot organisieren können. Ein Angebot soll nun aber in Kürze starten - wie berichtet möglicherweise ein Drive-in-Testcenter am Balneon. Der Bedarf ist vor allem auch im Gewerbegebiet groß. Dort arbeiten nicht nur viele Menschen vor Ort. "Wir bräuchten vor allem Testmöglichkeiten zum frühen Arbeitsbeginn", sagt Monika Strecker von der gleichnamigen Tischlerei. Ohne einen tagesaktuellen Test kommen Handwerker wie ihre Mitarbeiter derzeit nicht in Schulen, wenn dort Unterricht stattfindet. "Ich habe mir schon Schnelltest geliehen, weil keine lieferbar waren", sagt Strecker.

Wie die NZ erfuhr, schaut sich die Verwaltung unter anderem die Halle der Spedition Morig am heutigen Vormittag an. Dort könnte ebenfalls ein Durchfahrt-Testangebot entstehen.

