Gans mit Küken angefahren, Geisterfahrer unterwegs

Neustadt (r/tma). Eine Gans, die mit ihren Küken unterwegs war, wurde am Samstagabend in der Nienburger Straße angefahren. Eine wachsame Verkehrsteilnehmerin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei, der Verursacher hielt nicht an. Das Tier konnte anschließend von der Tierrettung eingefangen und zusammen mit ihren Küken in die Tierärztliche Hochschule gebracht werden.

Einige Stunden früher wurden bei einer Verkehrsüberwachung in der Moorstraße sechs Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war ein 46-jähriger Skodafahrer, der mit 78 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

Danach kam einem Funkstreifenwagen auf der B 6 in der Ausfahrt Frielingen ein Geisterfahrer entgegen. Der 86-jährige Fahrzeugführer wirkte verwirrt und hatte in seinem Mercedes seinen Weg nachhause nicht mehr gefunden. Die Beamten fuhren ihn wohlbehalten zurück zu seinen Angehörigen. Diese erklärten, dass der 86-Jährige sich zukünftig nicht mehr hinter das Steuer setzen dürfe. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Ausgabe-Nr. 1154 vom 24.04.2021