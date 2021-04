Kriminalermittlungsdienst arbeitet unter neuem Führungsduo

Drogen und beschleunigte Verfahren in „ländlicher“ Polizeiarbeit

Kommissariatsleiterin Anja Beermann (v. li.) freut sich auf gute Zusammenarbeit mit dem neuen KED-Leiter Ralf Sebesta und Ermittlungsführerin Swea Müller.

Neustadt (tma). Ein Zufall hat zwei Beamte an der Spitze des Kriminalermittlungsdienstes (KED) für das Stadtgebiet wieder zusammengebracht. Ralf Sebesta, der die Leitung Anfang Februar von Jürgen Winkler übernommen hat und Ermittlungsführerin Swea Müller, die für Jens Wortmann einspringt, der bei der Kripo in Hannover hospitiert, kennen sich bereits aus dem KED in Seelze.

Die Kriminalhauptkommissarin hat sich dort vor allem mit Jugend- und Drogendelikten befasst. Auch in ihrer befristeten Zeit im Stadtgebiet unterstützt sie ihren Kollegen Sebesta erneut in Sachen Betäubungsmittelhandel. „Wir möchten gerne unser Augenmerk auf Drogenkriminalität intensivieren“, erklärt der neue KED-Leiter und führt damit die Arbeit seines Vorgängers fort. Zuletzt hatte es etwa mehr Hausdurchsuchungen gegeben, eine wichtige Festnahme war Teil davon. „Die Leute, die die Strippen ziehen sind nicht da, wo das Leben ist, sondern eher da, wo es ruhig ist - und in Neustadt ist es verdammt ruhig“, so Sebesta.

„Die Beiden sind hier gut eingeschlagen und mussten gleich in die Vollen gehen“, unterstreicht Kommissariatsleiterin Anja Beermann. Wenige Tage nach Dienstantritt musste das Duo bei Ermittlungen um eine große Schlägerei am Bahnhof - bei der auch Schlagwaffen involviert waren - sein „Können unter Beweis stellen“. Die Chefin ist überzeugt: „Die wissen, was sie tun, da brauche ich nicht reinregieren.“

Nach einem ähnlichen Motto möchte auch Sebesta den KED leiten - bis zu seinem Ruhestand, wie er ganz offen zugibt, auch wenn dies nicht hieße, dass er sich nun zurücklehne. Den neuen Posten fülle er gerne aus, er scheue sich nicht vor „ländlicher“ Polizeiarbeit. „Anders als in der Stadt ist die Arbeit hier vom Miteinander geprägt, auch die Bürger informieren mehr“, so der 53-Jährige. „Anonym ist ein Täter hier eben nicht.“ Dabei vertraue er etwa in der Polizeistation Mandelsloh auf ein Team von erfahrenen „Dorfsheriffs“ - „die kennen ihre Pappenheimer“.

Dazu brauche es im Stadtgebiet universelle Fähigkeiten, Ermittler müssten so auch andere Themengebiete abdecken können. Im Kontrast zu seinem spezialisierten Vorgänger Winkler kann Sebesta passend dazu viele unterschiedliche Stationen in seiner Laufbahn vorweisen wie die Arbeit in der Hooligan-Szene. Die Erfahrung kombiniert mit Bauchgefühl und der lokalen Vernetzung ergebe aber auch einen schweren Wissenstransfer. Der Austausch von Personal und Arbeitsabläufen zwischen Polizeiinspektionen ist den beiden neuen Kriminalhauptkommissaren aber gerade deswegen wichtig. „Da profitiert jeder voneinander“, ist sich Müller sicher.

Der Führungswechsel im KED bringt aber auch Neuerungen mit sich. Das sogenannte „beschleunigte Verfahren“, was in Neustadt bereits Anwendung fand, ermöglicht etwa, Kleinkriminelle ohne festen Wohnsitz zeitnah einem Haftrichter vorzuführen. „Die Strafe folgt auf dem Fuße“, ist Anja Beermann überzeugt.

