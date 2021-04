Versorgungssituation in den Krankenhäusern „beherrschbar“

Zahl der Corona-Intensivpatienten relativ konstant

Neustadt (dgs). Eine durchaus „beherrschbare Versorgungssituation“ meldet das Klinikum Region Hannover - und das trotz bundesweit steigender Infektionszahlen. Die Zahl der an COVID-19 Erkrankten, die intensivmedizinisch oder auf Normalstation behandelt werden, sei relativ konstant, sagt Steffen Ellerhoff, Leiter der Unternehmenskommunikation.

In Neustadt werden derzeit elf Infizierte stationär behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Fälle im Stadtgebiet bei 96, der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner ist auf 134,8 (+8,8) angestiegen.

Seit Beginn der Pandemie in Deutschland hat das Klinikum Region Hannover seine Intensivkapazitäten sukzessive erweitert. „Stand heute sind wir in der Lage, unter Nutzung von neu aufgebauten Reservekapazitäten, eine deutlich höhere Zahl von Patientinnen und Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf zu versorgen“, betont Ellerhoff. Derzeit werde die Versorgungssituation „sehr detailliert“ beobachtet. „Auch wenn Prognosen hier sehr schwierig sind, sehen wir aktuell einen leichten Anstieg an intensivpflichtigen Covid-19 Fällen“, so der Unternehmenssprecher.

Für die Sicherstellung der Versorgungskapazitäten ist das IVENA-System das maßgebliche Steuerungselement. Hier hat das Klinikum Region Hannover aktuell fünf freie für die Versorgung von COVID-19 Patienten vorgesehene Intensivbetten gemeldet. „Bei einem größeren Bedarf an Versorgungseinheiten sind wir aber in der Lage, uns auf diese Situation einzustellen“, heißt es aus dem Klinikum. So könnten beispielsweise planbare Operationen weiter deutlich heruntergefahren werden.

Als Grund für die nicht übermäßig belegten Intensivbetten wird vermutet, dass die sogenannte britische Mutante schon früher in der Region angekommen war und sich jetzt bereits - anders als bundesweit - abschwächt. So ist die Zahl der Corona-Patienten im gesamten Klinikum relativ konstant und schwankt zwischen etwa 90 bis 120 Patienten. Die Zahl der beatmeten Patienten liegt zwischen 20 und 35.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1153 vom 17.04.2021