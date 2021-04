„Wohnen im Alter“: Dorfgemeinschaft startet größtes Projekt

Vertrag unterzeichnet - In Kürze rollen die Baumaschinen

Hagen (os). Sie haben schon Krippen gebaut, sind aktuell auch in Sachen Schulmensa und Kindergarten aktiv. Das bisher ehrgeizigste Projekt in 35 Jahren Dorfgemeinschaft ist nun aber auch vertraglich unter Dach und Fach: Am Donnerstag unterzeichneten Vorstandsmitglieder und die Firma Hanebutt den Kontrakt für „Wohnen im Alter“, digital hatten Mitglieder vorab zugestimmt.

Für 2 Millionen Euro soll bis Frühjahr 2022 ein neues Gebäude mit zwölf barrierefreien Wohnungen entstehen, Fahrstuhl inklusive. Balkons und Terrassen sind geplant, eine Gartennutzung des ehemaligen Pfarrhauses ist möglich. Über die Mieten sollen die 1,5 Millionen Euro finanziert werden, die der Verein dafür als Kredit bei der KfW aufgenommen hat. Weitere 500.000 Euro kommen aus Mitteln der Dorferneuerung. Damit konnte der Höchstförderbetrag für ein Einzelprojekt gesichert werden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Pastorenhauses werden schon in den kommenden Wochen die ersten Baumaschinen rollen. Nach den Erdarbeiten übernimmt die Firma Hanebutt und errichtet das Haus in Holzständerbauweise. Das Neustädter Unternehmen trägt etwa zwei Drittel des Bauvolumens.

Vor allem ältere Menschen aus dem Mühlenfelder Land sind die Zielgruppe des Projekts. Noch gibt es freie Plätze, Interessenten können sich an Uwe Scheibe, Telefon 05034/4759, wenden. „Der Standort bietet eine zentrale Lage mit guter Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, Apotheke“, sagt Scheibe.

„Ein betreutes Wohnen ist das erstmal nicht“, sagt der Dorfgemeischafts-Vorsitzende Frank Hahn. „Was sich aus dem Miteinander von Bewohnern, Kindergarten, Schule und Kirche ergibt muss sich entwickeln. Da ist einiges möglich.“

Die Liegenschaften wurden von der Kirche gekauft, das benachbarte Gemeindehaus wird von Grund auf saniert. Anschließend steht es als Mensa für den Hort, später möglichst auch die Schule sowie weiterhin der Gemeinde zur Verfügung, die Kirche ist dann allerdings Mieterin.

Der Kindergarten „Mühlenzwerge“ entsteht parallel im bisherigen Pastorenhaus, wird aber schon im Sommer fertig sein.

