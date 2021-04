Planfeststellungsverfahren für Aufhebung der Bahnübergänge läuft

Sprecher der Bürgerinitiative rechnet mit Widerstand

Poggenhagen (tma). Im Zusammenhang mit der Aufhebung der beiden Bahnübergänge müssen Akteure der Bürgerinitiative „Schranke weg!“ weiterhin viel Geduld beweisen. Doch ein Meilenstein ist nach drei Verschiebungen endlich erreicht: Der Antrag für das Planfeststellungsverfahren wurde gestellt.

„Natürlich bin ich froh, dass sich endlich etwas bewegt“, erklärt Ulrich Thies, Sprecher der Initiative. „Damit wurde der Zeitpunkt eingehalten, das ist okay.“ Im Gespräch mit der Neustädter Zeitung verbirgt er seine Meinung zu den drei vorangegangenen Verschiebungen nicht, alle Daten kann Thies mühelos aufzählen, den letzten Termin noch frisch in Erinnerung aus dem Februar.

Noch bis Anfang Mai können Einwände zum Verfahren eingereicht werden. „Ich gehe von Widerstand aus, ob die Einwendungen dann berechtigt sind, bleibt abzuwarten“, so Thies. Im „Idealfall“ könnte der Plan Ende kommenden Jahres beschlossen werden. Für den Sommer 2023 sollen dann erste Bauleistungen vergeben werden, etwa an der Brücke in Höhe Dyckerhoffstraße.

Am Jahresanfang kam für die hoffnungsvolle Initiative zuletzt auch ein weiterer Rückschlag. Die Deutsche Bahn AG hat die für 2023 zugesagten Sperrpausen, in den die Brücke selbst über die Gleise gebaut werden sollte, auf 2024 verschoben. Die Zeiträume schienen davor in einem Gespräch mit Politikern und Verwaltung noch sicher.

Die Planfeststellungsunterlagen können noch bis einschließlich Mittwoch, 5. Mai, auf den Internetseiten von Stadt und Region Hannover eingesehen werden. Durch die Corona-Maßnahmen können die Planunterlagen vor Ort bei der Verwaltung nur nach vorheriger Terminabsprache beim Fachdienst Tiefbau unter Telefon 05032/84-273 unter Sicherheitsmaßnahmen eingesehen werden.

