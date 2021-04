Nach Beutezug mit „Klaubody“ schnell verurteilt

Gefängnisstrafe wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls

Neustadt (os). Auf frischer Tat ertappt und schon am nächsten Tag verurteilt: Nachdem ein südosteuropäischer Ladendieb am Dienstag in einem Warenhaus im Gewerbegebiet Ost auf frischer Tat beim Diebstahl von hochwertigen Spirituosen ertappt worden war, verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover schon am Mittwoch zu einer Geldstrafe.

Der Mann hatte mit einem unter der Kleidung getragenen sogenannten „Klaubody“ gleich sechs Champagnerflaschen zu stehlen versucht. Nach seiner Festnahme und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Staatsanwaltschaft Hannover überstellt. Eine Richterin des AG Hannover verhängte wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls 90 Tagessätze als Geldstrafe gegen den voll geständigen Mann.

Der modus operandi ist der Polizei bekannt, die Täter entwenden „Kleinstmengen“, um im Falle einer Festnahme wieder auf „freien Fuß“ gelassen zu werden. Aus anderen Verfahren ist bekannt, dass es sich um Auftragsdiebstähle handelt.

